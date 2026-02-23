Elképesztő! Ez tényleg Lindsay Lohan lenne?

Lindsay Lohan kis túlzás nélkül már mindenen túl van. Élete kezdeti szakaszában felívelő karriernek örvendett, majd szinte minden összeomlott. Függősége beárnyékolta életét és a színésznő évtizedekig leginkább botrányairól volt híres. Most azonban hihetetlen változásáról és átalakulásáról lehet hallani, a rajongók örömére. Nemrég pedig a filmvászonra is visszatért, nem kis sikereket elérve.

Lindsay Lohan bomba formában van

Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Lindsay Lohan hatalmas átalakuláson ment keresztül

A színésznő új posztja is tökéletesen mutatja: teljesen rendezett és boldog, kiegyensúlyozott életet él. Visszanyerte egykori ragyogását és már semmi nyoma az alkoholnak és a függősségnek az életében. Új Instagram-bejegyzésében egy gyönyörű, sárga hosszú ruhában pózol, hollywoodi mosolyával. Irigylésre méltó szépsége pedig el is kápráztatja rajongóit, akik nem győzik dicsérni a poszt alatt.

A ragyogást pedig mi sem bizonyítja jobban, mint tökéletes sminkje és ezzel együtt pompázó kisugárzása.