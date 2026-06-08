Ceglédi betörőbandát lepleztek le a Pest megyei rendőrök - közölte a rendőrség a hivatalos oldalán.

Kattant a bilincs: elfogták a rendőrök a tolvajokat Fotó: Fotó: Gé (illusztráció)

Mint írták, a gyanú szerint a bűnszervezet 2024-től az 56 éves G. István vezetésével több vagyon elleni bűncselekményt követett el Cegléd térségében. 2024 októberében G. István az 57 éves D. Pállal úgy jutott be egy helyi ingatlanba, hogy megrongálták az elektromos kapu motorját. Ezután az udvari járműtárolóból elvittek egy kvadot a benne hagyott indítókulccsal. A lopással több mint 2 millió forint kárt okoztak.

Másodszor 2025 márciusában törtek be. Egy építés alatt álló helyi ingatlan udvarára hatoltak be, majd betörték az egyik ablakot. A garázsban bontatlan háztartási gépeket találtak. Ahhoz, hogy ezeket el tudják szállítani, a banda vezetője odahívta az 57 éves H. Szilviát, aki autóval érkezett az értékekért és a társaiért. A zsákmányt a járműbe pakolták, a rongálással együtt pedig szintén több mint 2 millió forint kárt okoztak a tulajdonosnak.

H. Szilvia segítségével 2025 júniusában egy dabasi építkezésről is loptak. Onnan motorkerékpárt, szerszámgépeket és egyéb műszaki cikkeket vittek el közel 7 millió forint értékben. A bűncselekmény-sorozat azonban itt még nem ért véget. G. István és D. Pál 2025 őszén egy ladánybenei vendéglátóhely páncélszekrényét próbálta feltörni, azonban egy ott tartózkodó ember megzavarta őket, így nem jártak sikerrel.

Mindezeken felül további öt betörés köthető G. Istvánhoz Cegléd, Nagykőrös és Kecskemét térségében. Ezek közül hármat egy ismeretlen társával, kettőt pedig az 51 éves F. Tiborral követett el.

Legutóbb május 30-án egy kisbuszt, egy utánfutót, növényeket és kertészeti kisgépeket loptak el mintegy 6,5 millió forint értékben. A Pest megyei nyomozók jelentős eredményeket értek el az ügyben. Április 17-én elfogták D. Pált, majd gyanúsítottként hallgatták ki. Az adatgyűjtés és a kamerafelvételek elemzése alapján később G. Istvánt, H. Szilviát és F. Tibort is azonosították.

G. István esetében az eljárás során felmerült, hogy fegyvert tart magánál, ezért a triót a nyomozók felkérésére a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége fogta el ceglédi lakóhelyükön június 3-án.