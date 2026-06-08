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Az édesanya megérezte, hogy baj van, amikor kisfia sántítani kezdett, egy hónappal később lesújtó diagnózist kaptak

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 09:00
leukémiáskisfiú
Az anya előre tudta, hogy baj lesz. A kisfiúban súlyos betegség lappangott.

Chelsea Dupire először 2025 júniusában figyelt fel arra, hogy kisfia, Asher sántítani kezdett. A család akkor még úgy gondolta, hogy a hároméves kisfiú mandulaműtétje utáni felépülés okozhatja a problémát, ám hamar kiderült, hogy ennél sokkal súlyosabb dolog áll a háttérben.

A műtét után csak rosszabb lett a kisfiú állapota.
A műtét után csak rosszabb lett a kisfiú állapota.
Fotó: 123RF

A kisfiú szörnyű dolgokon ment keresztül

A kisfiú a műtét után szokatlanul erősen bevérzett és megduzzadt. A gyógyulás hetedik napjára már alig tudott felkelni az ágyból, és amikor mégis felállt, néhány lépés után gyakran elesett. Később egyre több tünet jelentkezett: zúzódások jelentek meg a testén, tartós láz gyötörte, és rendkívül fáradékonnyá vált. 

A család hónapokon át kereste a választ. Az első kórházi vizsgálatok során felmerült egy súlyos csontfertőzés vagy egy csontvelőt érintő betegség lehetősége is, de az orvosok végül antibiotikumos kezelést kezdtek. Asher állapota azonban tovább romlott.  A fordulat akkor következett be, amikor egy másik gyermekkórházban további vizsgálatokat végeztek. Ekkor derült ki, hogy a kisfiú úgynevezett prekurzor B-sejtes akut limfoblasztos leukémiában (B-ALL) szenved, amely a gyermekkori leukémia egyik leggyakoribb formája. 

A diagnózis után rendkívül megterhelő kezelés kezdődött. Asher kemoterápiát kapott, rendszeres gerinccsapolásokon esett át, vér- és vérlemezke-transzfúziókra szorult, valamint hosszabb időszakokat töltött kórházban. Egy időben egy mellkasába beültetett porton keresztül 28 napon át folyamatosan kapta a gyógyszereket, ezért egy hátizsákban hordott pumpához volt csatlakoztatva éjjel-nappal. A kezelés során egy életveszélyes MRSA-fertőzést is elkapott. A fertőzés miatt 21 napot töltött intenzív osztályon, és annyira legyengült, hogy újra meg kellett tanulnia ülni, mászni és járni. Végül sikerült felépülnie és folytathatta a rák elleni kezelést.

A ma négyéves Asher összesen 64 napot töltött kórházban és több mint húsz altatásos beavatkozáson esett át. Édesanyja most azért osztotta meg történetüket, hogy más szülőket is arra biztasson: hallgassanak a megérzéseikre és ne féljenek addig keresni a válaszokat, amíg meg nem találják azokat, írja a People.

 

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