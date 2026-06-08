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Új projektbe vágott bele Mohamed Fatima, rengeteg embernek segít vele

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors énekesnő
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 08:55
ételMohamed Fatimaadomány
Az énekesnő rajtuk szeretne segíteni. Mohamed Fatima így segít a rászorulóknak.

Mohamed Fatima annak idején a Fekete Vonat sztárjaként vált ismertté, és rengetegen imádják őt még ma is, annak ellenére, hogy a zenekar már megszűnt. Az énekesnő azóta búcsút intett az éneklésnek és egy teljesen új projektbe kezdett bele.

Mohamed Fatima
Mohamed Fatima megalapította a „Túl sokat főztem” helyi csoportját ott helyben, ahol lakik Fotó: Bors

Mohamed Fatima így segít a rászorulóknak

Ugyanis Mohamed Fatima nemrégiben megalapította a „Túl sokat főztem” helyi csoportját ott helyben, ahol lakik. A kezdeményezés célja, hogy a fogyasztható, de felesleges ételek ne a szemétbe, hanem rászorulókhoz kerüljenek.

A Túl sokat főztem 13. kerület Facebook-csoport 2024-es elindítása óta sok jó emberrel találkoztam, és barátságok is köttettek

– mondta az énekesnő a Blikknek, majd hozzátette:

– Angyalföldről átköltöztem a VIII. kerületbe, ezért most ott teszem fel a nekünk felesleges ételeket. És megható volt, hogy az utcán nemrég megállított egy néni, aki egy maceszt adott ajándékba.

Az étel a szegény embereknek segítséget jelent, de nemcsak a rászorulók örülnek ezeknek az ételelviteli lehetőségeknek, hanem akár olyan egyedül élő emberek, akik nem főznek magukra. Anyukám gyerekkoromban azt tanította, ételt soha nem dobunk ki, ezért hoztam létre a Facebookon egy csoportot, aminek az a neve, hogy Túl sokat főztem 13. kerület 

- magyarázta Mohamed Fatima.

 

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