A magyar Michael Jackson: „Ugyanaz vagyok, aki a műtétek előtt voltam”

Darvai Károlynál egészen korán kezdődött a pop királya iránti szeretet, bár eleinte még egy teljesen más zenei világ állt közel hozzá.
„Hároméves koromig az R-GO-t szerettem, aztán az egész családom elkezdte hallgatni Michael Jacksont. Eleinte csak a zenéje érdekelt, később viszont gyűjteni kezdtem a vele kapcsolatos újságcikkeket és kazettákat is” – kezdte Darvai Karesz a hot! magazinnak.
Nemcsak a rendkívüli zenei tehetség bűvölte el, hanem maga az ember is, aki Jackson valójában volt.
„Rengeteg videót láttam arról, amikor gyerekkórházakba vagy árvaházakba látogatott el. Engem az fogott meg benne, hogy mennyire emberi volt, és milyen jól használta az Istentől kapott tehetségét. Így született meg bennem a gondolat, hogy szeretnék hasonlítani rá.”
Az elhatározás komollyá vált, így plasztikai műtétek mellett döntött, hogy külsőleg is hasonlítson az énekesre, viszont megőrizte a maszk mögött lakó embert.
„Tizennégy beavatkozáson volt, a szájfeltöltésektől kezdve az orrplasztikáig. Átalakították a szemöldököm, a fülem és az állam is kés alá került, ám smink nélkül nem hasonlítok rá, hiszen sapkám és borostám van” – mesélte Prince Majesty.
Fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a színpadon látott karakter csak egy szerep, amelyet a fellépések alatt ölt magára.
Az átalakulásom a rajongásomból fakad, de én magam ugyanaz vagyok, aki a műtétek előtt voltam. Az előadásokon megformálom őt, és úgy táncolok, mint ő, de amint vége, letörlöm magamról a sminket, és visszaveszem a baseballsapkámat.
Úgy érzi, hogy a nehéz gyermekkor egy olyan közös sorscsapás, ami mindkettejük személyiségére nagy hatással volt.
„Közös pont az életünkben a traumatikus gyermekkor. Sokat bántottak, ami mély sebeket hagyott bennem. Amikor a sors nehéz helyzetbe hozza az embert, sokan rossz irányba indulnak el; én ebbe menekültem. Meg akartam mutatni a világnak, hogy az utolsókból is lehetnek elsők.”
Átalakulási vágyának gyökere a gyermekkorig nyúlnak vissza, amikor a bántások elől menekülve ebben a különleges világban találta meg az önkifejezés eszközét.
„Nagy volt a fülem, és az orommal sem voltam elégedett. Ezeket amúgy is megváltoztattam volna, viszont ha már megteszem, akkor egy olyan emberre szerettem volna hasonlítani, akire felnézek” – fejtette ki.
A negatív vélemények őt sem kerülik el, ám többször kap szeretetet az emberektől, mint bántást.
Sokszor előítéletesek velem, viszont száz visszajelzésből csak egy negatív. Gyerekkórházakat látogatok, és állatmenhelyeket támogatok. Próbálom jó célra fordítani a tehetségemet, hiszen ezt a fentről kapott ajándékot azért bízták rám, hogy segíthessek.
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