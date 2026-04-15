Szívet melengető! Lindsay Lohan ritkán látott, meghitt pillanatokat osztott meg kisfiával

Lindsay Lohan édes fotókat mutatott meg kétéves fiáról, Luairól, miközben megmutatta neki New Yorkot. A színésznő fiát férjével, Bader Shammas-szal neveli.

Lindsay Lohan megmutatta kisfiát

Lindsay Lohan szívet melengető fotókat osztott meg közösségi oldalán

Lindsay Lohan új fotóin látni, hogy a kis Luai nagyon élvezi felfedezni New York-ot. A színésznő azért tartózkodik az Egyesült Államokban, mert itt készül új sorozata, a Count My Lies. Közben pedig családjával is tölt egy kis időt. Lindsay Lohan április 14-én osztotta meg a fotókat, amelyeken ritkán látott kétéves fia, Luai látható. A Nem férek a bőrödbe sztárja összegyűjtötte a New York-ban készült képeket, köztük azokat is, amiken Luai-val látható, amint a vízparton sétálnak.

Mostanában ilyen az élet!

– írta a bejegyzéséhez.

Decemberben egy panelbeszélgetésén kérdezte meg tőle egy moderátor, mit élvez legjobban az anyaságban.

Az egészet! Minden egyes pillanatát, azt, hogy megoszthatod az életed valaki mással, hogy életet adtál egy embernek – ez az igazi szabadság

– válaszolta.

(via People)