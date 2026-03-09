Újabb kisbaba érkezik a Kardashian-klánba!

Brody Jenner és felesége, Tia Blanco bejelentették, hogy második gyermeküket várják. Ezzel ismét bővül a tágabb értelemben vett Kardashian-klán.

Brody Jenner, Kylie és Kendall apai féltestvére másodszor is édesapa lesz. Újabb baba érkezik a Kardashian családba Fotó: NurPhoto via AFP

Ismét bővül a Kardashian család

A pár szombaton az Instagramon osztotta meg a boldog hírt. Jenner egy olyan képet posztolt, amelyen a tengerparton csókolózik feleségével, miközben az ultrahangfelvételt tartja a kezében. Kétéves lányuk, Honey is ott volt az édes pillanatban: átkarolta anyja csupasz pocakját a családi kép kedvéért.

Jenner elárulta, hogy második gyermekük szeptemberben fog megszületni.

A mi kis drágánk szeptemberben nagytestvér lesz

- írta a bejegyzéshez.

A 42 éves sztár és a 28 éves profi szörfös 2025 júliusában házasodtak össze egy meghitt szertartáson édesanyja, Linda Thompson malibui otthonában. Brody Jenner féltestvérei, Kendall és Kylie Jenner nem vettek részt az esküvőn, mivel állítólag rossz viszony fűzi a lányok édesanyját, Kris Jennert Lindához. Thompson és Kris állítólag évtizedek óta nem jönnek ki jól egymással, ami miatt Brody sem kedveli különösebben a Kardashian családot.

Amikor a testvérek megpróbáltak kapcsolatot építeni, Brody gyakran visszatért ahhoz a narratívához, hogy mindenért Kris hibáztatta

- állította egy bennfentes a Page Six szexint.

Ennek ellenére a bejegyzés alatt Kylie Jenner és Kim Kardashian szívecskés hozzászólásokkal ünnepeltek és gratuláltak Brody-nak.