Forróbb már nem is lehetne: Kylie Jenner ledobta a textilt, csak a keze takarja a bájait

Kylie Jenner nem bízta a véletlenre a legújabb kollekciója népszerűsítését. A 28 éves modell-üzletasszony megszabadult a felsőjétől, hogy a saját márkáját, a Khy-t reklámozza. A rajongók lélegzete is elállt a látványtól, de Kylie szerint ezúttal nem csak a külsőségekről van szó.

Ez az új kollekció nagyon személyes számomra. Los Angelesben született, itt terveztük és szinte az összes darab itt is készült. Alig várom, hogy lássátok!

– írta a kép mellé a sztár.

Kylie Jenner sírva fakadt a lánya mellett

A dögös fotó mögött azonban egy sokkal mélyebb, érzelmesebb oldal is megbújt. Kylie nemrég egy podcastben vallott arról, hogy teljesen összeomlott, amikor nyolcéves kislányával, Stormival nézni kezdték a családjukat világhírűvé tevő valóságshow régi epizódjait.

A sztár mindössze kilencéves volt, amikor a kamerák beköltöztek az életükbe, és most, hogy a lánya is hasonló korba lépett, feltörtek benne az emlékek.

Leültettem őt, és mondtam neki: egy évvel voltam idősebb nálad, amikor elkezdtük a műsort. Megkérdezte, megnézheti-e, én pedig rábólintottam. Utána teljesen eluralkodtak rajtam az érzelmek. Nem tudom, mi ütött belém, de zokogtam az ágyamban

– vallotta be Kylie.

Félti a gyermekeit a jövőtől

A kétgyermekes anyuka nemcsak a nosztalgia miatt sírt, hanem azért is, mert gyászolja azt az időszakot, amikor a Kardashian-Jenner klán még együtt, egy fedél alatt élt, távol a mostani gigantikus felhajtástól.

De ami ennél is jobban nyomasztja, az a hírnév súlya. Kylie őszintén retteg attól, hogyan fogja befolyásolni gyermekei életét az a világ, amibe beleszülettek – írja a Daily Star.

Nem tudom, hogyan fogom kezelni, amikor Stormi tizenöt éves lesz. Nem tudhatjuk, milyen hatással lesz rájuk a hírnév, és ez nagyon ijesztő

– mondta őszintén a sztármami.

