"Senki sem kérte ezt!" - keményen beleszálltak Kylie Jennerbe

Kylie Jenner
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 12:07
zenei karrierreality-sztárkritika
Kylie Jenner új területre merészkedett, de a rajongók reakciói azt mutatják, hogy a zenei karrier nem neki való. A reality-sztár egy dalban élesztette újra alteregóját, King Kylie-t.

Kylie Jenner elindította zenei karrierjét egy együttműködéssel Terror Jr új kislemezén, a Fourth Strike-on, amelyet hétfő este adtak ki. Azonban nem minden rajongója van meggyőződve énekhangjáról.

Kylie Jenner rengeteg kritikát kapott legújabb lépése miatt.
Kylie Jenner rengeteg kritikát kapott legújabb lépése miatt. Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /  Northfoto

Vegyes kritika érte Kylie Jenner zenei debütálását

A 28 éves üzletasszony, aki leginkább a The Kardashians című reality-sorozatból és kozmetikai márkájáról ismert, a dalban újjáélesztette alteregóját, akit rajongói csak King Kylie-nak becéztek. Ez a név egy utalás a 2014 és 2016 között megjelent közösségi média posztjaira.

A Fourth Strike a Terror Jr 2016-os kislemezének, a Three Strikes-nak a folytatása, amely szerepelt egy Kylie Cosmetics kampányban, és akkoriban pletykákat indított el arról, hogy Kylie titokban az énekesnő rajta. Ezúttal azonban megerősítette a részvételét, ő énekli a dal középső részét és a végén suttogva zárja a számot egy mondattal.

A reality-sztár zenei debütálása azonban vegyes reakciókat váltott ki az emberekből.

Kylie Jenner zenét készít, ez a legnagyobb válságjelző. Senki sem kérte ezt!

- írta az egyik felháborodott felhasználó.

Többen is inkább azt javasolták neki, hogy maradjon a sminkeknél, míg egyesek az autotune királyának kezdték el becézni.

Közösségi média oldalán számolt be a reality-sztár gondolatairól

Kylie az Instagramon osztotta meg gondolatait a dal megjelenése után, ahol stúdiófotókat és egy videót osztott meg arról, ahogy 7 éves lánya, Stormi, együtt énekel vele.

Volt egy kis pletyka 10 évvel ezelőtt, hogy valójában én énekeltem a Three Strikes-ban. Nem én voltam (bárcsak az lettem volna), ezért jött az ötlet, hogy a Fourth Strike-ban tényleg én szerepeljek!

- írta posztjában.

A reality-sztár megköszönte a Terror Jr-nak, hogy újabb tökéletes dalt készítettek, hozzátéve, hogy iszonyúan ideges volt, de nagyon hálás.

Első zenei megjelenésével együtt Jenner bejelentette, hogy új kozmetikai kollekcióját, a King Kylie-t október 18-án dobja piacra. A kollekciót korai online személyisége inspirálta, és szerinte ez a félelem nélküli korszakának visszatérését jelenti - írta a Mirror.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
