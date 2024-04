Fejlemény: pár hónapon belül kitoloncolhatják Harry herceget Amerikából

Komoly vádakkal illetik Joe Biden amerikai miniszterelnököt Harry herceg amerikai vízumja miatt. Jane Hartley nagykövet ugyanis kijelentette, hogy azzal, hogy az elnök Belbiztonsági Minisztériuma nem enged betekintést a publikum számára a herceg bevándorlási adataihoz, az elnök megsérti az információszabadságról szóló törvényt. Mindezt azok után, hogy Donald Trump kijelentette, hogy ha újra megválasztják őt elnöknek, akkor ő kitoloncolná Harry-t az Egyesült Államokból.

Trump kitoloncolná Harry-t Amerikából. Fotó: Northfoto

Hartley szerint azonban egyelőre ilyesmire esély sincs, mivel semmivel nem támadható a monarchia tagja, mivel Biden nem adatja ki az ő bevándorlási papírjait, pedig lenne rá igény. Biden belbiztonsági minisztériumának jogi csapata szerint azonban szó sincs ilyenről. Elmondásuk szerint a nagykövet a herceg bevándorlási körülményeinek védelmét csakis Trump kitoloncolási megjegyzése miatt ejtette meg.

Mindez azok után jött, hogy Harry-nek kétségei támadtak, hazatérjen-e májusban a 10. Incivtus Játékokra, miután elvesztette a biztonságáról szóló pert az Egyesült Királyságok Belügyminisztériumával szemben. És habár a hírek eleinte arról szóltak, hogy a herceg semmiképp nem hagyja ki a rendezvényt, mivel beszédet is mond, a biztonsága miatt aggódva most úgy néz ki, hogy valószínűleg Amerikából jelentkezik majd be az ünnepségre videóhívásban - írj a Mirror.

Harry Angliába való utazása attól függ, hogy mennyire érzi magát biztonságban. Az Invictus Játékokon való részvétele is attól függ majd, hogy a biztonsági csapata kellő védelemmel lesz-e képes ellátni a helyszínt és, hogy saját biztonsági igényei teljes mértékben kivannak elégítve ottartózkodása alatt.

- közölte egy bennfentes hozzátéve, ettől függ az is, hogy a herceg képes-e a több időt tölteni a családjával, amit ő tervei szerint nagyon szeretne, III. Károly és Katalin rákos megbetegedései miatt.