Új álompár született: Kendall Jenner és Jacob Elordi titokban összejöttek

Új sztárpár született! Kendall Jenner titokban összejött a 28 éves Jacob Elordival. A két hírességet először a 2026-os Coachellán látták csókolózni a Justin Bieber fellépése utáni afterparty-n. De mint kiderült, ez nem egy egyszeri eset volt, a románcuk állítólag már hónapok óta tart.
Bombaként robbant a hír, amikor Kendall Jenner Jacob Elordival csókolózott a Coachella 2026-on, a Justin Bieber fellépése utáni afterparty-n. Bennfentes információk szerint azonban ez nem egy friss románc kezdete volt, a két sztár már hónapokkal ezelőtt titokban összejött.
Az elmúlt néhány hónapban együtt jártak és jobban megismerték egymást. Már február elején is együtt voltak, szóval már egy ideje tart a kapcsolatuk. Segítség volt számukra, hogy az elmúlt néhány hónapban mindketten sokat tartózkodtak Los Angelesben, így tényleg volt idejük megismerkedni egymással.
De nem ez a történet legérdekesebb része, hanem az, hogy a románc állítólag nem teljesen spontán alakult ki. A háttérben Kendall Jenner húga áll, aki kerítő módjára hozta össze a két hírességet. A beszámolók szerint Kylie Jenner az elmúlt időszakban sok időt töltött Jacob Elordival a filmes díjszezon alatt, mivel mindenhova elkísérte párját, Timothée Chalamet-et.
Kylie sokat volt Jacob közelében Timothée díjszezonbeli maratonja alatt, mert Jacobot a Frankenstein, Timothée-t pedig a Marty Supreme című filmért jelölték.
A bennfentes szerint Kylie Jenner kifejezetten biztatta testvérét, hogy adjon esélyt a színésznek, mert szerinte jól illenek egymáshoz. És bár Kendall Jenner és Jacob Elordi már évek óta ismerték egymást, kapcsolatuk sokáig csak baráti szinten maradt. Egészen addig, amíg Kylie ki nem tolta őket a barátzónából.
Több közös program és Los Angeles-i összejövetel után pedig kiderült, hogy valóban működik köztük a kémia. A négyes – Kendall, Kylie, Jacob és Timothée – még duplarandikon is részt vett, ami tovább erősítette a kapcsolatukat.
Kylie a dominánsabb testvér, és ő bátorította Kenny-t, hogy kezdjen el randizni Jacobbal, mert duplarandikat akart szervezni Timothée-val. Úgy gondolta, jó móka lenne, ha ő és Timothée, valamint Kenny és Jacob együtt lógnának.
Egyelőre sem Kendall Jenner, sem Jacob Elordi nem erősítette meg hivatalosan a kapcsolatot. De ezt már megszokott tőlük, ugyanis mindketten jobban szeretik inkább titokban tartani a szerelmi életüket.
