Justin Bieber végre őszintén bevallott mindent lelki állapotáról

Én csak egy átlagos, sérült srác vagyok. Olyan dolgokat tettem, amivel megbántottam másokat. Továbbra is teszek és mondok olyan dolgokat, amelyek akaratlanul is megbántanak másokat. Mégis ma reggel úgy ébredtem, hogy ma újabb lehetőségem nyílt arra, hogy fejlődjek és ne legyek olyan önző. A SZERETET BEHÚZOTT Minket. A SZERETET NEM ÍTÉL EL. A SZERETET HISZ A LEGJOBBAKBAN. A SZERETET MINDENT REMÉL. ÉS MINDENT ELVISEL. NEM TARTJA SZÁMON A ROSSZAT. A SZERETET SEGÍT MEGBOCSÁTANI ÉS SZERETNI MÉG AZ ELLENSÉGET IS