Katy Perry teljesen elvesztette a fonalat? Milliókra próbál egy hadirokkant veteránt perelni

Katy Perry 5 millió dollárra (1,6 milliárd forint) perelt be egy 85 éves, hadirokkant veteránt. Az énekesnő a Montecitóban található otthona miatt indította a pert, amellyel már közel öt éve küzd.

Katy Perry veteránt próbál beperelni

Fotó: Hahn Lionel/ABACA USA / Northfoto

Szerinte az ingatlan korábbi tulajdonosai tartoznak neki, és a pénzt az otthon felújítására, valamint kártérítésre és elmaradt bérleti díjra fordítaná.

Perry és akkori párja, Orlando Bloom 2020-ban vásárolták meg a házat Carl Westcotttól Montecitóban, egy olyan környéken, ahol olyan hírességek élnek, mint Oprah Winfrey vagy Meghan Markle.

A nyolc hálószobás, tizenegy fürdőszobás ingatlan értéke legalább 15 millió dollár (5 milliárd forint).

Az adásvétel aláírása után Carl Westcott azt állította, hogy fájdalomcsillapítók hatása alatt nem volt beszámítható állapotban, ezért nem tudta, mit ír alá.

Katy Perry nem elégedett

A hosszúra nyúlt bírósági vita végül 2024 májusában zárult le, amikor a bíróság Perry javára döntött, mivel Westcott nem tudott megfelelő bizonyítékot bemutatni állítása alátámasztására.

A győzelem ellenére Perry továbbra sem elégedett, és azt szeretné, hogy a korábbi tulajdonos fizessen ki számára 5 millió dollárt. Ennek nagy része hipotetikus bérleti díj, amelyet Perry elmondása szerint megkaphatott volna bérbeadóként, amíg az ingatlan jogi helyzete bizonytalan volt.

Eközben Westcott ügyvédei azt állítják, hogy Perry még mindig tartozik 6 millió dollárral (2 milliárd forint) abból a 15 millióból, amelyet 2020-ban vállalt az ingatlanért - írja a Toronto Sun.