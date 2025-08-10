Az énekesnő hetek óta a szerelmi életével tartja izgalomban a rajongóit. Katy Perry ezúttal azonban nem a szakításával vagy az új randipartnerével, hanem a brutális térdsérülésével került a figyelem középpontjába.

Katy Perry Lifetimes turnéja Abu Dhabi-ban fog véget érni decemberben

Fotó: Chris Young / Northfoto

Katy Perry megmutatta brutális sérülését

A 40 éves énekesnő jelenleg Lifetimes elnevezésű világ körüli turnéját járja és szó szerint töri magát azért, hogy a lehető legnagyobb show élményt adja a rajongóinak. Katy Perry egy Instagram bejegyzésben mutatta meg a brutális térdsérüléseit, amit a legutóbbi koncertjén szerzett. A fotón jól látható, ahogy az énekesnő fürdés közben a lábait a kád szélén pihenteti és mindkét térde széthorzsolt állapotban van.

Egy színpadi csúszás okozta Katy Perry térdsérülését

A bejegyzéshez csatolt szöveg szerint a sérülések egy színpadi csúszás következményei voltak. A képek között ugyanis egy képernyőfotó is szerepelt, amiben Katy Perry Lauren Glucksman-nek üzenetben mesélte el a fájdalmas baleset részleteit:

Ez egy olyan pillanat volt, amikor térden csúszom, amitől általában a közönség felhördül. Ezúttal viszont én is.

Amire Katy Perry barátnője azt válaszolta, hogy:

És így történik, ha valaki eléri a negyvenes éveit.

Katy Perry és Orlando Bloom hét évig volt együtt

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Nem ez volt az egyetlen baleset a turné alatt

A térdsérülés nem az egyetlen baleset volt a turné során. Nemrégiben Katy Perry ugyanis váratlanul megszakította koncertjét Detroit-ban, Michigan-ben, amikor egy fiatal rajongója összeesett a színpadon. A Lifetimes turné minden estéjén a énekesnő meghívja a rajongókat a színpadra, hogy segítsenek neki előadni a 2011-es The One That Got Away című dalt. De az izgalom túl sok volt egy McKenna nevű fiatal rajongónak, aki elájult, amint a színpadra lépett. Katy Perry stábjának tagjai és a helyszín orvosi személyzete azonnal közbelépett és gondoskodott a rajongóról, az énekesnő pedig mellette térdelve várta, hogy magához térjen a fiatal lány.

A Lifetimes elnevezésű világ körüli turné, amely Katy Perry 2024-ben megjelent 143 című albumát népszerűsíti, 2025 áprilisában indult Mexikóvárosban, és várhatóan decemberben zárul majd Abu Dhabi-ban. A 40 éves énekesnő számára pedig nemcsak fizikailag, de lelkileg is nagyon megterhelő a koncertsorozat, ugyanis alig egy hónap telt el azóta, hogy szakított egykori párjával, Orlando Bloom-mal.