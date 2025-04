Újra együtt fotózták a válás után a sztárpárt: mindenki a közös képükről beszél

Felrobbant az internet: Jessica Albát hónapok óta először látták együtt válófélben lévő férjével, Cash Warrennel.

A filmsztár húsvétvasárnap Los Angeles-i villájukban pózolt az egykori párjával, velük volt még három gyermekük is: a 16 éves Honor, a 13 éves Haven és 7 éves Hayes. A családi összejövetelről több fotót is megosztottak, ennek apropóján beszél most mindenki róluk.

Többen is megjegyezték, hogy Cash megváltozott a szakítás óta, ugyanis a szokásosnál vékonyabbnak tűnt, és sokkal rövidebb lett a haja is.

Ahogy arról a Bors már beszámolt, év elején derült ki, hogy 3 gyermek és 17 év házasság után véget ért Jessica Alba és Cash Warren kapcsolata, majd februárban már arról jöttek hírek, hogy hivatalosan is beadták a válási papírokat.