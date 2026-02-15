Jessica Alba hivatalosan is elvált férjétől – így osztoztak meg gyermekeiken

Jessica Alba és volt férje, Cash Warren házassága hivatalosan is véget ért.

Hivatalosan is elvált Jessica Alba Fotó: ZUMAPRESS.com

A TMZ által megszerzett dokumentumok megerősítették a pár válását, amely egy közel húszéves kapcsolat lezárását jelenti.

Hogyan zárult Jessica Alba válása?

Információk szerint Alba és Warren megosztva nevelik három gyermeküket, akik 17, 14 és 7 évesek, így egyik félnek sem kell gyermektartást fizetnie.

A vagyonmegosztás részeként egy 3 millió dolláros kifizetés kerül (1,11 milliárd forint) Warrenhez, hogy kiegyenlítsék az anyagi elszámolást. A hírek szerint Jessica ezt két adómentes részletben fizeti majd ki: 1,5 millió dollárt azonnal, további 1,5 millió dollárt pedig egy év múlva.

Emellett Jessica hivatalosan is visszavette az Alba vezetéknevet.

A színésznő tavaly februárban adta be a válókeresetet, és források szerint a felek között békés maradt a kapcsolat.

Alba már továbblépett, sőt néhány hónapja randizik az Amerika Kapitány-filmek sztárjával, Danny Ramirezzel. Warren szintén visszatért az ismerkedés világába: a sajtóhírek szóba hozták Seanna Pereira színésznővel és Hana Sun Doerr modellel is.