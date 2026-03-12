Magabiztosan hódítja New York utcáit Heidi Klum - nemrég nyílt meg a modell a menopauzával való küzdelméről

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 14:15
A modell nemrég egy dokumentumfilm sorozatban nyílt meg az átéltekről. Nemcsak Heidi Klum, de Halle Berry és sokan mások is őszintén vallottak a menopauzáról.
Az 52 éves Heidi Klum New York utcáit járva vonzotta magára a tekinteteket: a német szupermodell lélegzetelállítóan nézett ki.

Heidi Klum menopauzájáról vallott
Heidi Klum menopauzájáról vallott Fotó: Rolf Vennenbernd

Menopauza sem állította meg a modellt 

Mély dekoltázsú felsőjéhez átlátszó szoknyát és fehér tollakat viselt, alakját pedig egy pár fekete, bokapántos tűsarkúval emelte ki. Kiegészítőként egy aranyláncos Chanel válltáskával és túlméretezett napszemüveggel tette teljessé a megjelenését.

Heidi Klum nemrég beszélt a menopauza okozta súlygyarapodásáról új dokumentumfilm sorozatában, az On & Off the Catwalk-ban:

Sokan azt mondják, hogy túl kövér vagy terhes vagyok, pedig nem vagyok. Csak egy kicsit teltebb lettem. Ez a menopauza

- mondta el a szupermodell.

A pletykák 2025 augusztusában kezdődtek, amikor a sztár egy Intimissimi ruhában jelent meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.

A menopauzával összefüggő súlygyarapodás gyakori, és már a perimenopauza idején elkezdődhet. A súlygyarapodás gyakran folytatódik, körülbelül évi 0,6 kilogrammos ütemben, ahogy egy nő eléri az ötvenes éveit. A hormonális változások miatt gyakori a has, a csípő és a comb környéki hízás, de mindez összefügghet az öregedéssel, az életmóddal és a genetikai tényezőkkel is.

Nem csak Heidi Klum beszélt nyíltan az állapotáról

Klum nem az első, aki erről nyilatkozik: nemrég Salma Hayek és Halle Berry is őszintén beszéltek a menopauza alatti átalakulásukról. Berry elmondta, hogy tíz évvel ezelőtt még fogalma sem volt arról, hogy ezek a menopauza tünetei lehetnek, ezért úgy döntött, a nők egyik vezető szószólójává válik.

Nagyon súlyos memóriazavarom volt. Nehezen tudtam koncentrálni, háromszor is elárasztottam a konyhámat, és a kulcsaimat mindig benne hagytam az ajtóban

- mondta el Berry, hozzátéve, alvászavarai is voltak, és néha úgy érezte, szinte darabokra tudna hullani. 

Salma Hayeknél is pletykák indultak el: sokan azt hitték, mellnagyobbító műtéten esett át, holott valójában menopauzán ment keresztül, amelynek nála az egyik tünete a mell növekedése volt - írja a Hello! magazin.

A melleim korábban kisebbek voltak, ahogy a testem többi része is… De azóta csak nőnek és a hátam nagyon szenved emiatt. Erről pedig nem sokan beszélnek

- árulta el a színésznő.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
