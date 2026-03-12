Magabiztosan hódítja New York utcáit Heidi Klum - nemrég nyílt meg a modell a menopauzával való küzdelméről

Az 52 éves Heidi Klum New York utcáit járva vonzotta magára a tekinteteket: a német szupermodell lélegzetelállítóan nézett ki.

Heidi Klum menopauzájáról vallott Fotó: Rolf Vennenbernd

Menopauza sem állította meg a modellt

Mély dekoltázsú felsőjéhez átlátszó szoknyát és fehér tollakat viselt, alakját pedig egy pár fekete, bokapántos tűsarkúval emelte ki. Kiegészítőként egy aranyláncos Chanel válltáskával és túlméretezett napszemüveggel tette teljessé a megjelenését.

Heidi Klum nemrég beszélt a menopauza okozta súlygyarapodásáról új dokumentumfilm sorozatában, az On & Off the Catwalk-ban:

Sokan azt mondják, hogy túl kövér vagy terhes vagyok, pedig nem vagyok. Csak egy kicsit teltebb lettem. Ez a menopauza

- mondta el a szupermodell.

A pletykák 2025 augusztusában kezdődtek, amikor a sztár egy Intimissimi ruhában jelent meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.

A menopauzával összefüggő súlygyarapodás gyakori, és már a perimenopauza idején elkezdődhet. A súlygyarapodás gyakran folytatódik, körülbelül évi 0,6 kilogrammos ütemben, ahogy egy nő eléri az ötvenes éveit. A hormonális változások miatt gyakori a has, a csípő és a comb környéki hízás, de mindez összefügghet az öregedéssel, az életmóddal és a genetikai tényezőkkel is.

Nem csak Heidi Klum beszélt nyíltan az állapotáról

Klum nem az első, aki erről nyilatkozik: nemrég Salma Hayek és Halle Berry is őszintén beszéltek a menopauza alatti átalakulásukról. Berry elmondta, hogy tíz évvel ezelőtt még fogalma sem volt arról, hogy ezek a menopauza tünetei lehetnek, ezért úgy döntött, a nők egyik vezető szószólójává válik.

Nagyon súlyos memóriazavarom volt. Nehezen tudtam koncentrálni, háromszor is elárasztottam a konyhámat, és a kulcsaimat mindig benne hagytam az ajtóban

- mondta el Berry, hozzátéve, alvászavarai is voltak, és néha úgy érezte, szinte darabokra tudna hullani.

Salma Hayeknél is pletykák indultak el: sokan azt hitték, mellnagyobbító műtéten esett át, holott valójában menopauzán ment keresztül, amelynek nála az egyik tünete a mell növekedése volt - írja a Hello! magazin.

A melleim korábban kisebbek voltak, ahogy a testem többi része is… De azóta csak nőnek és a hátam nagyon szenved emiatt. Erről pedig nem sokan beszélnek

- árulta el a színésznő.