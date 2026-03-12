Magabiztosan hódítja New York utcáit Heidi Klum - nemrég nyílt meg a modell a menopauzával való küzdelméről

Az 52 éves Heidi Klum New York utcáit járva vonzotta magára a tekinteteket: a német szupermodell lélegzetelállítóan nézett ki.
Mély dekoltázsú felsőjéhez átlátszó szoknyát és fehér tollakat viselt, alakját pedig egy pár fekete, bokapántos tűsarkúval emelte ki. Kiegészítőként egy aranyláncos Chanel válltáskával és túlméretezett napszemüveggel tette teljessé a megjelenését.
Heidi Klum nemrég beszélt a menopauza okozta súlygyarapodásáról új dokumentumfilm sorozatában, az On & Off the Catwalk-ban:
Sokan azt mondják, hogy túl kövér vagy terhes vagyok, pedig nem vagyok. Csak egy kicsit teltebb lettem. Ez a menopauza
- mondta el a szupermodell.
A pletykák 2025 augusztusában kezdődtek, amikor a sztár egy Intimissimi ruhában jelent meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.
A menopauzával összefüggő súlygyarapodás gyakori, és már a perimenopauza idején elkezdődhet. A súlygyarapodás gyakran folytatódik, körülbelül évi 0,6 kilogrammos ütemben, ahogy egy nő eléri az ötvenes éveit. A hormonális változások miatt gyakori a has, a csípő és a comb környéki hízás, de mindez összefügghet az öregedéssel, az életmóddal és a genetikai tényezőkkel is.
Klum nem az első, aki erről nyilatkozik: nemrég Salma Hayek és Halle Berry is őszintén beszéltek a menopauza alatti átalakulásukról. Berry elmondta, hogy tíz évvel ezelőtt még fogalma sem volt arról, hogy ezek a menopauza tünetei lehetnek, ezért úgy döntött, a nők egyik vezető szószólójává válik.
Nagyon súlyos memóriazavarom volt. Nehezen tudtam koncentrálni, háromszor is elárasztottam a konyhámat, és a kulcsaimat mindig benne hagytam az ajtóban
- mondta el Berry, hozzátéve, alvászavarai is voltak, és néha úgy érezte, szinte darabokra tudna hullani.
Salma Hayeknél is pletykák indultak el: sokan azt hitték, mellnagyobbító műtéten esett át, holott valójában menopauzán ment keresztül, amelynek nála az egyik tünete a mell növekedése volt - írja a Hello! magazin.
A melleim korábban kisebbek voltak, ahogy a testem többi része is… De azóta csak nőnek és a hátam nagyon szenved emiatt. Erről pedig nem sokan beszélnek
- árulta el a színésznő.
