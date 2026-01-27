Gólyahír: megszületett a híres énekesnő első gyermeke

A The Saturdays énekesnője, Vanessa White, anyuka lett. A 35 éves sztárnak és férjének, DJ Emmanuel Lawalnak fia született.
A pár, aki nem sokkal karácsony előtt mondta ki a boldogító igent, most bejelentette, hogy megszületett kisfiuk, akinek már most rengeteg haja van.
A hírt Instagramon osztották meg, és elárulták a baba szokatlan, de szép nevét is: Sage Remi-Bisaya Lawal.
A The Saturdays többi tagja gratulációkkal halmozta el a párt.
Ó, szerelmem, a legjobbakat!! Annyira örülök neked!! Annyira szerencsés, hogy te vagy az anyukája
- írta Mollie King.
Rochelle Humes a gyermek sok hajára tett kedves megjegyzést, míg Frankie Bridge és Una Healy sem maradtak ki: ők is sok gratulációt küldtek az újdonsült anyukának.
Vanessa novemberben jelentette be eljegyzését és terhességét is - Emmanuel egy romantikus cotswoldi utazáson tette fel a nagy kérdést. A pár esküvőjén két ember volt jelen, ebből az egyik a fotós volt, aki az Vogue magazinnak készítette a képeket. Az énekesnő szerint ez jó döntés volt:
Nagyon jó volt. Tényleg azt javaslom az embereknek, hogy egyszerűen csak menjenek el ketten egybekelni.
Vanessa elmondta, hogy az esküvői ruháját nehezen találta meg, ugyanis növekvő pocakkal nem volt könnyű a választás - írja a Mirror.
Amikor felpróbáltam a ruhát, tudtam, hogy ilyennek kell lennie. Ez egyike volt azoknak a pillanatoknak, amikor csak úgy éreztem, hogy ez a tökéletes.
