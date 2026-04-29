Fehér Lótusz: Kiderült, melyik színésznő érkezik Helena Bonham Carter helyére!

Váratlan fordulat a népszerű sorozat körül! Helena Bonham Carter hirtelen távozása után máris megvan, hogy melyik A-listás sztár kerül a helyére. Laura Dern lesz az, aki csatlakozik a Fehér Lótusz új évadához. A hirtelen jött csere azonban mindent felborított.

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Fehér Lótusz 4. évada: Váratlan csere borította fel a terveket

Újabb váratlan fejlemény rázta meg a Fehér Lótusz negyedik évadának forgatását: Laura Dern hivatalosan is csatlakozott a szereplőgárdához, miután Helena Bonham Carter hirtelen távozott a produkcióból. Bennfentes források szerint a színésznő mindössze néhány nappal a forgatás kezdete után lépett ki a projektből. A döntés hátterében az áll, hogy az általa alakított karakter nem illeszkedett a sorozat kreatív irányába, ezért a szerepet teljesen újragondolták és átírták.

A Fehér Lótusz negyedik évadának forgatása éppen most kezdődött el, és kiderült, hogy a karakter, amelyet Mike White Helena Bonham Carter számára írt, a forgatáson egyáltalán nem illett a történetbe. A szerepet ezért átgondolták, jelenleg is éppen átírják, és a következő hetekben új színészt választanak a szerepre.

A produkció gyorsan reagált a helyzetre, és rövid időn belül megtalálta az utódot Laura Dern személyében, aki Oscar-díjas színésznőként komoly erősítést jelent a sorozat számára.

Új karakter, új irány

Laura Dern azonban nem egyszerűen átveszi Helena Bonham Carter szerepét. A Fehér Lótusz alkotója, Mike White kifejezetten számára ír egy teljesen új karaktert. Ez a döntés azt jelenti, hogy a történet bizonyos elemei is módosulhatnak a negyedik évadban. A sorozat eddig is ismert volt arról, hogy minden évadban új helyszínt és szereplőgárdát mutat be, de a készítők és az HBO Max közlése szerint a változtatás a kreatív folyamat része, amely során a történetet folyamatosan alakítják a forgatás közben szerzett tapasztalatok alapján.