Fehér Lótusz: Kiderült, melyik színésznő érkezik Helena Bonham Carter helyére!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 15:35
Helena Bonham Carter távozott a sorozatból, a helyére új sztár érkezik. Váratlan csere borította fel a Fehér Lótusz 4. évadának forgatási terveit.
Váratlan fordulat a népszerű sorozat körül! Helena Bonham Carter hirtelen távozása után máris megvan, hogy melyik A-listás sztár kerül a helyére. Laura Dern lesz az, aki csatlakozik a Fehér Lótusz új évadához. A hirtelen jött csere azonban mindent felborított.

Fehér Lótusz negyedik évadához új szereplő csatlakozott Laura Dern személyében
(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)
  • Helena Bonham Carter hirtelen távozott a népszerű sorozat legújabb évadából
  • Laura Dern csatlakozik a csapathoz
  • Mike White egy teljesen új karaktert ír az Oscar-díjas színésznő részére
  • A Fehér Lótusz 4. évada várhatóan 2027-ben lesz látható az HBO Maxon

Fehér Lótusz 4. évada: Váratlan csere borította fel a terveket

Újabb váratlan fejlemény rázta meg a Fehér Lótusz negyedik évadának forgatását: Laura Dern hivatalosan is csatlakozott a szereplőgárdához, miután Helena Bonham Carter hirtelen távozott a produkcióból. Bennfentes források szerint a színésznő mindössze néhány nappal a forgatás kezdete után lépett ki a projektből. A döntés hátterében az áll, hogy az általa alakított karakter nem illeszkedett a sorozat kreatív irányába, ezért a szerepet teljesen újragondolták és átírták.

A Fehér Lótusz negyedik évadának forgatása éppen most kezdődött el, és kiderült, hogy a karakter, amelyet Mike White Helena Bonham Carter számára írt, a forgatáson egyáltalán nem illett a történetbe. A szerepet ezért átgondolták, jelenleg is éppen átírják, és a következő hetekben új színészt választanak a szerepre.

A produkció gyorsan reagált a helyzetre, és rövid időn belül megtalálta az utódot Laura Dern személyében, aki Oscar-díjas színésznőként komoly erősítést jelent a sorozat számára.

Új karakter, új irány

Laura Dern azonban nem egyszerűen átveszi Helena Bonham Carter szerepét. A Fehér Lótusz alkotója, Mike White kifejezetten számára ír egy teljesen új karaktert. Ez a döntés azt jelenti, hogy a történet bizonyos elemei is módosulhatnak a negyedik évadban. A sorozat eddig is ismert volt arról, hogy minden évadban új helyszínt és szereplőgárdát mutat be, de a készítők és az HBO Max közlése szerint a változtatás a kreatív folyamat része, amely során a történetet folyamatosan alakítják a forgatás közben szerzett tapasztalatok alapján.

Helena Bonham Carter kilépett az HBO sikersorozatának 4. évadából mindössze kilenc nappal a franciaországi forgatás megkezdése után
(Fotó: PA/Northfoto)

Fehér Lótusz 4. évadának forgatása jelenleg is zajlik

A negyedik évad forgatása jelenleg Franciaországban zajlik, és a történet a Cannes-i Filmfesztivál idején játszódik. Az új évad ismét luxuskörnyezetbe helyezi a szereplőket, ahol a vendégek és alkalmazottak közötti kapcsolatok, valamint a társadalmi különbségek kerülnek a középpontba. A szereplőgárda több ismert nevet is felvonultat, köztük Heather Graham, Steve Coogan, Kumail Nanjiani, Sandra Bernhardés és Vincent Cassel. A Fehér Lótusz negyedik évada várhatóan 2027-ben kerül képernyőre.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
