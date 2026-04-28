Szexuális bántalmazás: A Farkasokkal táncoló sztárját életfogytiglanra ítélték

A nevadai bíróság 13 vádpontban – többnyire szexuális bántalmazással kapcsolatban – bűnösnek találta a Farkasokkal táncoló sztárját. Nathan Chasing Horse-t – aki továbbra is ártatlannak vallja magát – három nő vádolta meg, akik közül az egyik még csak 14 éves volt, amikor a férfi bántalmazta őt.

A Farkasokkal táncoló sztárját életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a nevadai bíróság, miután több nő is szexuális bántalmazással vádolta meg

Hétfőn a nevadai bíróságon brutális ítélet született Nathan Chasing Horse ügyében. A Farkasokkal táncoló sztárját 2023 februárjában tartóztatták le, miután több nő is nemi erőszakkal vádolta meg. Állításuk szerint a férfi visszaélt a spirituális vezetőként betöltött pozíciójával és a hitükkel próbálta befolyásolni őket. Az egyik áldozat mindössze 14 éves volt, amikor a férfi bántalmazta őt. Nathan Chasing Horse, aki 2023 óta előzetes letartóztatásban várta az ítélethirdetését, továbbra is ártatlannak vallja magát. Azt mondta a bírónak, miután felolvasták neki az ellene felhozott vádakat, hogy:

Ez igazságszolgáltatási hiba.

Nathan Chasing Horse spirituális vezetőként 20 éven át bántalmazta a nőket

Nathan Chasing Horse a dél-dakotai Rosebud rezervátumban született, amely a lakota nemzet hét törzse közül az egyik. Majd miután Kevin Costner Oscar-díjas filmjében, a Farkasokkal táncolóban a fiatal sziú törzstag, Smiles a Lot, vagyis Sokat Mosolygó szerepét játszotta, bejárta az indián területeket, és lakotai gyógyítóként szerzett hírnevet magának. A nevadai tárgyaláson azt állították, hogy ezt a hírnevet használta fel arra, hogy őslakos nőket és lányokat zaklasson. Bianca Pucci kerületi ügyész szerint „20 éven keresztül szőtte a visszaélései hálóját”. A Farkasokkal táncoló sztárját végül három nő vádolta meg a bíróságon. Mind azt állította, hogy segítségkérés céljából keresték fel a férfit, de végül manipuláció és szexuális erőszak áldozataivá váltak. Corena Leone-LaCroix, az egyik áldozat mindössze 14 éves volt, amikor a férfi elvette a szüzességét, miután azt ígérte neki, hogy a szellemek majd meggyógyítják az édesanyját.