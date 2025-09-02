Acélmunkásból lett a világ leghíresebb indiánja - Elhunyt a Farkasokkal táncoló sztárja

Graham Greene a filmvilág csendes hőse volt. A kanadai színész a magánéletben is hasonló volt mint a filmjeiben — halk, megfontolt ember hatalmas szívvel. Arcát lehet többet láttuk, mint amennyit beszéltünk róla, de mégis többször is ledöbbentett minket erőteljes jelenlétével. A színész 73 éves korában elhunyt egy rejtélyes, elhúzódó betegség következtében.

Graham Greene halála után hatalmas űr marad a filmiparban (Fotó: Fred Thornhill)

Graham Greene volt már öreg bútorkereskedő és fekete transzvesztita szelleme — de legtöbbször indián maradt

Karrierje elején kipróbálta magát műszaki rajzolóként, acélmunkásként és zenekarok hangtechnikusaként is. Utóbbi volt ahol először szerzett tapasztalatot nagyközönséggel. A kollégái láthatták benne a potenciált, mert bíztatták hogy foglalkozzon a színjátszással és így került a The Centre for Indigenous Theatre’s Native Theatre Schoolba, ahol végül kitanulta a szakmát. Innen pedig már nem volt megállás a színházi, televíziós és nagyfilmes szereplések garmadájához.

Graham Greene a Oneida Nemzet tagja, ami az észak-amerikai őslakos közösségekhez tartozik. Ez az örökség gyakran jelenik meg szerepeiben, különösen akkor, amikor bennszülött karaktereket alakít. Ősei hagyatékának tisztességét nem csak a filmjeiben, hanem a magánéletében is igyekezett aktivistaként védeni, az amerikai őslakosok hagyományőrzői között úttörő alak volt.

Nem volt egy hivalkodó világsztár, pedig lett volna oka vagy potenciálja hozzá — a nyolcvanas évektől kezdve folyamatosan jelen volt a filmiparban. Mivel legtöbbször indián karaktert játszott, több alkalommal kritizálták, hogy indián karakterszínész ő és nem képes többre. Erre a színész amikor megkérdezték erről így válaszolt:

Sok minden voltam. Játszottam már öreg zsidó bútorkereskedőt, egy fekete transzvesztita szellemét, brit katonát, francia katonát, new york-i rendőrt, ügyvédet... Szóval nem lehet bekategorizálni.

Graham Greene meghalt majdnem korábban is

Greene élete nem volt felhőtlen. 1997-ben erős depresszív kilengése volt, minek folytán a rendőrökkel való összetűzés következtében végül kórházba került. Szerencsére sikerült felépülnie, hogy még évekig láthassuk őt.

Többször is jelölték akadémiai és televíziós díjakra — ebből egyszer nyert 1994-ben legjobb férfi mellékszereplőként a Clearcut című filmjéért — illetve 2016-ban megkapta a kanadai érdemrendet. Halála előtt nagyjából 180 filmes szerepe jelent meg, míg 8 másik poszthumusz érkezik a jövőben.

Graham Greene filmekből nem volt hiány

Farkasokkal táncoló (1990)