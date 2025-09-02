Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Acélmunkásból lett a világ leghíresebb indiánja - Elhunyt a Farkasokkal táncoló sztárja

Farkasokkal táncoló
HalálsoronGraham Greene
Elmondása szerint volt már brit katona és fekete transzvesztita szelleme, de mi mégis indián törzsfőnökként ismerjük. A Farkasokkal táncoló sztárja, Graham Greene 73 éves korában eltávozott az élők sorából.

Graham Greene a filmvilág csendes hőse volt. A kanadai színész a magánéletben is hasonló volt mint a filmjeiben — halk, megfontolt ember hatalmas szívvel. Arcát lehet többet láttuk, mint amennyit beszéltünk róla, de mégis többször is ledöbbentett minket erőteljes jelenlétével. A színész 73 éves korában elhunyt egy rejtélyes, elhúzódó betegség következtében.

graham greene
Graham Greene halála után hatalmas űr marad a filmiparban (Fotó: Fred Thornhill)

Graham Greene volt már öreg bútorkereskedő és fekete transzvesztita szelleme — de legtöbbször indián maradt

Karrierje elején kipróbálta magát műszaki rajzolóként, acélmunkásként és zenekarok hangtechnikusaként is. Utóbbi volt ahol először szerzett tapasztalatot nagyközönséggel. A kollégái láthatták benne a potenciált, mert bíztatták hogy foglalkozzon a színjátszással és így került a The Centre for Indigenous Theatre’s Native Theatre Schoolba, ahol végül kitanulta a szakmát. Innen pedig már nem volt megállás a színházi, televíziós és nagyfilmes szereplések garmadájához.

Graham Greene a Oneida Nemzet tagja, ami az észak-amerikai őslakos közösségekhez tartozik. Ez az örökség gyakran jelenik meg szerepeiben, különösen akkor, amikor bennszülött karaktereket alakít. Ősei hagyatékának tisztességét nem csak a filmjeiben, hanem a magánéletében is igyekezett aktivistaként védeni, az amerikai őslakosok hagyományőrzői között úttörő alak volt.

Nem volt egy hivalkodó világsztár, pedig lett volna oka vagy potenciálja hozzá — a nyolcvanas évektől kezdve folyamatosan jelen volt a filmiparban. Mivel legtöbbször indián karaktert játszott, több alkalommal kritizálták, hogy indián karakterszínész ő és nem képes többre. Erre a színész amikor megkérdezték erről így válaszolt:

Sok minden voltam. Játszottam már öreg zsidó bútorkereskedőt, egy fekete transzvesztita szellemét, brit katonát, francia katonát, new york-i rendőrt, ügyvédet... Szóval nem lehet bekategorizálni.

Graham Greene meghalt majdnem korábban is 

Greene élete nem volt felhőtlen. 1997-ben erős depresszív kilengése volt, minek folytán a rendőrökkel való összetűzés következtében végül kórházba került. Szerencsére sikerült felépülnie, hogy még évekig láthassuk őt.

Többször is jelölték akadémiai és televíziós díjakra — ebből egyszer nyert 1994-ben legjobb férfi mellékszereplőként a Clearcut című filmjéért — illetve 2016-ban megkapta a kanadai érdemrendet. Halála előtt nagyjából 180 filmes szerepe jelent meg, míg 8 másik poszthumusz érkezik a jövőben.

Graham Greene filmekből nem volt hiány

Farkasokkal táncoló (1990)

A 7 Oscar-díjat nyert alkotásban Graham Greene a Kicking Bird nevű sziú törzsfőnököt alakítja, aki bölcs és nyugodt vezetőként segíti a film főhősét, a Kevin Costner által megalkotott John Dunbar ezredest. A történetben Greene karaktere egy önmagának tiszteletet kivívó, csendes, de erőt sugárzó szereplő volt, aki segített Dunbarnak beilleszkedni a törzsbe.

'Dances with Wolves' by Kevin Costner, USA, 1990.
A Farkasokkal táncolóban nyújtott alakításáért Oscar-díjra is jelölték (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Halálsoron (1999)

A Stephen King regénye alapján készült, Tom Hanks egyik legjobb drámájában Greene egy kisebb, de emlékezetes szerepet játszik, mint egy indián férfi a börtönben. Az első felvonásban tűnt fel egy érzelmes monológgal a kivégzése előtt. A film hatalmas érzelmi mélységeket jár be és a karaktere már akkor elültetett a fejünkben valamit, amikor a sztori érdemi része még el se kezdődött.

A Halálsoronban beleborzongtunk a szövegezésébe (Fotó: YouTube)

Maverick (1994)

Ebben a western-vígjátékban Greene egy rejtélyes, erős karaktert játszik, aki segít a főhősnek, Mavericknek — akit Mel Gibson alakít. Szerepe inkább humoros és karizmatikus, némileg az indián kliséket figurázza ki, ezzel hozzáadva a film laza hangulatához. Ez a szerep ritka lehetőséget adott Greene-nek a komédia műfajában, mert bár a származásából adódóak a poénok, mégse rajta, hanem vele nevetünk.

A Maverickben együtt nevetünk a színésszel a kliséken (Fotó: YouTube)

Alkonyat: Újhold (2009)

A színész Robert Pattinson és Kristen Stewart filmjében is megjelent. Itt Graham Greene alakítja Harry Clearwater karakterét. Ő a Quileute indián törzs sámánja és egyben az egyik közösségi vezetője, egyebek között Taylor Lautner karakterének mentora. Harry bölcsességével és spirituális tanácsaival támogatja a szereplőket, különösen a törzs fiatal farkasembereit. Greene hitelesen hozza a sámán figuráját, aki mélyen tiszteli a hagyományokat és segíti a közösség egységét a természetfeletti események közepette.

2009 - Twilight: New Moon - Movie Set
Az Alkonyat: Újholdban a farkasemberek mentorát alakítja (Fotó: g90 /  Northfoto)

 

 

