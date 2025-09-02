Tragikus hír érkezett: elhunyt a Farkasokkal táncoló sztárja

Megrendítő tragédia érte a filmes világot: az Oscar-díjra jelölt színész, Graham Greene 73 éves korában elhunyt.

Graham Greene 73 éves korában elhunyt Fotó: Pexels

A Deadline értesülései szerint a Farkasokkal táncoló sztárja hétfőn hunyt el egy torontói kórházban, amit az ügynöke is megerősített. Egy nyilatkozatban azt mondta:

Nagyszerű erkölcsös, etikus és jellemes ember volt, akit örökké hiányolni fogunk. Végre szabad vagy.

És utalva elhunyt egykori ügynökére, hozzátette:

– Susan Smith a mennyország kapujában várja Önt.

A legendás színész halálának okát nem árulta el, de úgy tudni, hogy hosszú betegség után hunyt el.

Greene egyik legkiemelkedőbb szerepe Kicking Bird volt a Farkasokkal táncolóban 1990-ben. Később szerepelt a Die Hard – Az élet mindig drága (1995), a Halálsoron (1999) és a Téli mese (2014) című filmekben.

Első színészi szerepeit kanadai és angol színházi produkciókban kapta meg az 1970-es években. Greene ezután a televízióban is debütált, 1979-ben a kanadai dráma A nagy nyomozó című sorozatban. Karrierje azonban csak Kevin Costner Farkasokkal táncoló című filmjében való szereplése után indult be igazán.

A híres westernben nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelölték a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában. Maga a film 12 Oscar-jelölést kapott, és hetet meg is nyert, köztük a legjobb film díját. Utolsó színészi szerepében a Sweet Summer Pow Wow című filmben tűnt fel, amely idén februárban jelent meg. A 2023-ban forgatott kanadai romantikus dráma elnyerte a közönségkedvenc film díját a Victoria Filmfesztiválon - írja a The Sun.