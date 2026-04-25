Végre: előkerült Jack Nicholson, így néz ki most a 89 éves legenda

Minden idők egyik legjobb színésze a háromszoros Oscar-díjas Jack Nicholson, akit olyan alkotásokban láthattunk, mint például a Lesz ez még így se!, Száll a kakukk fészkére, A tégla, Batman, Kínai negyed, Egy becsületbeli ügy vagy a Ragyogás – de még hosszasan sorolhatnánk, hiszen elképesztően jó filmjei vannak.

Jack Nicholson az 1980-as Ragyogás című fimben / Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

A rajongók legnagyobb bánatára utoljára a 2010-ben bemutatott Honnan tudod? című filmben vállalt szerepet Jack Nicholson, aki azóta szinte remete életet él, ugyanis nem igazán jelenik meg nagyobb eseményeken és még csak vendégszerepeket sem szokott vállalni – éppen ezért olyan nagy szám, hogy most újra életjelet adott magáról, bár nem direkt.

Jack Nicholson április 22-én lett 89 éves, ezt pedig természetesen a családjával is megünnepelte – erről az eseményről került ki most egy kép az internetre.

A színész lánya, Lorraine által egy Insta Storyban megosztott felvételen az látható, hogy a remek formában lévő Jack Nicholson mosolyogva tapsol, a háttérben pedig ott van vele a szintén legendás énekesnő, Joni Mitchell is.

Itt lehet megtekinteni a friss képet Jack Nicholsonról: