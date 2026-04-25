KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Márk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Végre: előkerült Jack Nicholson, így néz ki most a 89 éves legenda

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 11:15
Nagyon-nagyon ritkán ad életjelet magáról a zseniális Jack Nicholson.

Minden idők egyik legjobb színésze a háromszoros Oscar-díjas Jack Nicholson, akit olyan alkotásokban láthattunk, mint például a Lesz ez még így se!, Száll a kakukk fészkére, A tégla, Batman, Kínai negyed, Egy becsületbeli ügy vagy a Ragyogás – de még hosszasan sorolhatnánk, hiszen elképesztően jó filmjei vannak.

SHINING - THE SHINING (1980)
Jack Nicholson az 1980-as Ragyogás című fimben / Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

A rajongók legnagyobb bánatára utoljára a 2010-ben bemutatott Honnan tudod? című filmben vállalt szerepet Jack Nicholson, aki azóta szinte remete életet él, ugyanis nem igazán jelenik meg nagyobb eseményeken és még csak vendégszerepeket sem szokott vállalni – éppen ezért olyan nagy szám, hogy most újra életjelet adott magáról, bár nem direkt.

Jack Nicholson április 22-én lett 89 éves, ezt pedig természetesen a családjával is megünnepelte – erről az eseményről került ki most egy kép az internetre.

A színész lánya, Lorraine által egy Insta Storyban megosztott felvételen az látható, hogy a remek formában lévő Jack Nicholson mosolyogva tapsol, a háttérben pedig ott van vele a szintén legendás énekesnő, Joni Mitchell is.

Itt lehet megtekinteni a friss képet Jack Nicholsonról:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
