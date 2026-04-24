Itt a vége? Válságban a TV2 híradósának házassága

Aggasztó hírek érkeztek a TV2 híradósának házasságáról. Szentpéteri Eszter minden szempontból nehéz időszakon megy most keresztül: miután januárban súlyos sérülést szenvedett el, a napokban autóbalesetben volt érintett, a legfrissebb hírek szerint pedig komoly válságba került a kapcsolata férjével, dr. Polgár Csabával, akivel immár húsz éve alkotnak egy párt, és tizenöt éve házasok.

Nagy a baj: válságba került Szentpéteri Eszter házasság

A Blikk számolt be arról, ahogy a TV2 berkein belül már azt beszélik, hamarosan elválik sokak kedvenc műsorvezetője, Szentpéteri Eszter azonban - aki ritkán oszt meg magánjellegű információkat -, nem kívánt nyilatkozni ezzel kapcsolatban.

Sem megerősíteni, sem cáfolni nem szeretnék semmit

- jelentette ki a lap megkeresésére a híradós, míg a közvetlen környezetből annyit sikerült kideríteni, a házaspár jelenleg küzd azért, hogy rendbehozzák a kapcsolatukat.

Valóban nem jó a helyzet, de próbálnak dolgozni rajta. Ez sosem könnyű állapot, hiszen ha egy házasság idáig eljut, az azért történik, mert vannak sérülések, de Eszter és a férje próbálnak megoldást találni. Kapaszkodnak abba, amit együtt felépítettek és eddig elértek. Nem született semmilyen végleges döntés, szerintem időre van szükségük és sok beszélgetésre. Egyelőre bármi megtörténhet, az is, hogy megmentik a házasságukat

- súgta meg egy közeli ismerős.

Egyelőre tehát úgy fest, a híradós és férje harcolnak egymásért, és azért, hogy megmentsék immár évtizedek óta tartó kapcsolatukat.