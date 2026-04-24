Curtis bátyja a bíróságon omlott össze: „Meggyalázták a múltamat.” - Felesége exkluzív interjút adott

Exkluzív interjút adott a gyilkossággal vádolt Széki Lajos felesége, férje sorsdöntő tárgyalásán. Sz. Beatrix a bíróság folyosóján, láthatóan megviselten mesélt arról a pokolról, amin a családjuk keresztülmegy. Széki Lajos, a rapper Curtis bátyja és társai gyilkossági ügye évek óta húzódik. Felesége elmondta, hogy évek óta ő is, és gyermekei is egy kész őrületben élnek, és bár a barátok, rokonok mindenben segítik őket, a fájdalom elviselhetetlen.
Az elmúlt évek alatt teljesen tönkrement a családunk. Elveszítettem a férjemet, a gyerekek az édesapjukat. Meg vagyunk bélyegezve
– mondta elcsukló hangon az asszony.
A házaspár ikergyermekei imádják az édesapjukat. Beatrix büszkén mesélte, hogy fiai kiváló sportolók és jó gyerekek, ám a gyilkossági ügy sötét árnyéka rájuk is rávetült. A megbélyegzettség ellenére a család egysége megbonthatatlan, de az árat megfizették: Beatrix egészsége a stressz miatt megromlott.
Nem csak Lali egészsége ment tönkre. Az elmúlt években, a rengeteg stressz és idegeskedés miatt cukorbeteg lettem. Ez egy agyrém. Remélem, kiderül az igazság, és akinek bűnhődnie kell, az bűnhődni is fog és az nem a férjem kell, hogy legyen. Most már csak kiderül az igazság
– tette hozzá reménykedve.
Széki Lajost és társait azzal vádolja a hatóság, hogy 2009-ben brutális kegyetlenséggel megöltek egy focistát. A vád szerint ők oltották ki az egykori MTK-s labdarúgó, Katzenbach Imre életét. Az indíték a gyanú szerint bosszú volt: a focistának azért kellett meghalnia, mert állítólag nem számolt el az Eclipse cég érdekeltségébe tartozó H. Attila pénzével.
A történet azonban korántsem fekete-fehér. Hogy pontosan mennyi pénzről van szó, és hová tűnt az összeg, arról csak találgatások vannak, hiszen még az elsőfokú ítélet sem tudott pontos adatokkal szolgálni. A szálak a cég tulajdonosáig, H. Lászlóig érnek, aki a vád szerint Katzenbach eltűnése után adta ki a parancsot a likvidálásra. Az egész vád egyetlen ember, a vádalkut kötött H. Attila vallomásán nyugszik.
A védelem szerint azonban ez a vallomás ezer sebből vérzik. Míg H. Attila a vádalku révén mindössze nyolc évet kapott, addig Curtis bátyja és a többi vádlott életfogytig tartó börtönbüntetést kapott első fokon. Az ügyvédek szerint H. Attila csupán a saját bőrét mentette, és nem bizonyított sem az elkövetés módja, sem az, hogy valóban a vádlottak voltak-e a tettesek.
A másodfokú tárgyalás feszült hangulatban telt. A bírónő sorra utasította el az új ügyvédi beadványokat, köztük egy olyan levelet is, amelyben egy névtelen író azt állította: tudja, hogy nem Székiék a gyilkosok, sőt meg is nevezte az igazi elkövetőket. A bíróságot azonban ez nem ingatta meg.
Az utolsó szó jogán a vádlottak megtörten álltak a bíróság elé. H. László végigsírta beszédét, lánya leveléből idézve:
Mindenkinek nagyon hiányzol... Bármit megtennék, hogy újra együtt legyünk.
Ezután következett Curtis bátyja, Széki Lajos, aki minden erejét összeszedve jelentette ki: semmi köze a gyilkossághoz.
Elfáradtam, megtörtem, minden nap úgy ébredek fel, hogy nem tudom, hogyan kerültem ebben a helyzetbe. Leépültem mentálisan és fizikálisan
– vallotta be. Lajos akkor tört ki zokogásban, amikor katonai múltjáról esett szó.
Amikor az elsőfokú bíró azt mondta, hogy katonai múltamra való tekintettel követhettem el ezt a cselekményt, azt teljes mértékben visszautasítom magam és katonatársaim nevében. Én nem vagyok gyilkos. Nem tudnék senkit önös érdekeim miatt bántani
– mondta könnyek között.
A harmadrendű vádlott, L. István szintén a bizonyítékok hiányára és a vádalkuzó tanú szavahihetetlenségére hívta fel a figyelmet. Rámutatott egy döbbenetes tényre: míg a koronatanú, H. Attila megbukott a poligráfos vizsgálaton, addig ők hárman átmentek rajta – a bíróság mégis figyelmen kívül hagyta ezt.
Az igazságban csak egyfajta létezik. H. Attila teljesen megtévesztő vallomásai nem ezt mutatják. Azt állította, találkozott velem, mégsem tudta a nevemet és azt sem, hogy nézek ki
– érvelt L. István.
Az öt éve húzódó, drámákkal teli tárgyalássorozat végére május 6-án kerülhet pont. Bár a szakértők szerint az igazságszolgáltatás érdekében elölről kellene kezdeni az egész eljárást, a családok már csak abban reménykednek, hogy végre kiderül a valódi igazság, és visszakaphatják szeretteiket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.