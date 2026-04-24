Curtis bátyja a bíróságon omlott össze: „Meggyalázták a múltamat.” - Felesége exkluzív interjút adott

Exkluzív interjút adott a gyilkossággal vádolt Széki Lajos felesége, férje sorsdöntő tárgyalásán. Sz. Beatrix a bíróság folyosóján, láthatóan megviselten mesélt arról a pokolról, amin a családjuk keresztülmegy. Széki Lajos, a rapper Curtis bátyja és társai gyilkossági ügye évek óta húzódik. Felesége elmondta, hogy évek óta ő is, és gyermekei is egy kész őrületben élnek, és bár a barátok, rokonok mindenben segítik őket, a fájdalom elviselhetetlen.

Curtis bátyja utolsó szó jogán elmondta, hogy nem gyilkos és meggyalázták a katonai múltját Fotó: Gabor Zoltan / Bors

Curtis bátyja: "Nem vagyok gyilkos"

Az elmúlt évek alatt teljesen tönkrement a családunk. Elveszítettem a férjemet, a gyerekek az édesapjukat. Meg vagyunk bélyegezve

– mondta elcsukló hangon az asszony.

Széki Lajos felesége a bíróság folyosóján mesélt az elmúlt öt év borzalmairól Fotó: Bors

A házaspár ikergyermekei imádják az édesapjukat. Beatrix büszkén mesélte, hogy fiai kiváló sportolók és jó gyerekek, ám a gyilkossági ügy sötét árnyéka rájuk is rávetült. A megbélyegzettség ellenére a család egysége megbonthatatlan, de az árat megfizették: Beatrix egészsége a stressz miatt megromlott.

Nem csak Lali egészsége ment tönkre. Az elmúlt években, a rengeteg stressz és idegeskedés miatt cukorbeteg lettem. Ez egy agyrém. Remélem, kiderül az igazság, és akinek bűnhődnie kell, az bűnhődni is fog és az nem a férjem kell, hogy legyen. Most már csak kiderül az igazság

– tette hozzá reménykedve.

Mi történt valójában? A Katzenbach-ügy szövevényes szálai

Széki Lajost és társait azzal vádolja a hatóság, hogy 2009-ben brutális kegyetlenséggel megöltek egy focistát. A vád szerint ők oltották ki az egykori MTK-s labdarúgó, Katzenbach Imre életét. Az indíték a gyanú szerint bosszú volt: a focistának azért kellett meghalnia, mert állítólag nem számolt el az Eclipse cég érdekeltségébe tartozó H. Attila pénzével.

A történet azonban korántsem fekete-fehér. Hogy pontosan mennyi pénzről van szó, és hová tűnt az összeg, arról csak találgatások vannak, hiszen még az elsőfokú ítélet sem tudott pontos adatokkal szolgálni. A szálak a cég tulajdonosáig, H. Lászlóig érnek, aki a vád szerint Katzenbach eltűnése után adta ki a parancsot a likvidálásra. Az egész vád egyetlen ember, a vádalkut kötött H. Attila vallomásán nyugszik.