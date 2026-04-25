Hős lett az aggódó szerelmesből: saját kezével hozta vissza az életbe párját egy budapesti nő

Igazi csodával határos életmentésről számolt be az Országos Mentőszolgálat: a napokban egy budapesti nő saját kezével tartotta életben párját addig, amíg a mentők meg nem érkeztek. Ha nem kezdi meg időben az újraélesztést, kedvese talán ma már nem élne.
Az 50 év körüli férfi a nap folyamán többször is mellkasi fájdalomra panaszkodott, majd a helyzet később drámaira fordult. Egyik pillanatról a másikra összeesett a lakásukban, majd görcsrohamot kapott, és elvesztette az eszméletét. Kedvese azonnal felismerte, hogy óriási a baj, és remegő kézzel hívta a segélyhívót, ahol a mentésirányító szakszerű instrukciókkal látta el.
A nő a kapott utasítások alapján rögtön megkezdte az újraélesztést, és folyamatosan követte a mentésirányító iránymutatását a mentők kiérkezéséig. Pár perc alatt a mentők is a helyszínre értek, ahol emelt szinten folytatták az életmentést. Az ellátás eredményeként a beteg keringése visszatért.
A férfit az Országos Mentőszolgálat közleménye szerint ezt követően kórházba szállították további kezelésre.
