KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Márk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hős lett az aggódó szerelmesből: saját kezével hozta vissza az életbe párját egy budapesti nő

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 11:40
Drámai percek zajlottak le Budapesten: egy nőnek kellett azonnal cselekednie, amikor élettársa hirtelen összeesett és görcsrohamot kapott.

Igazi csodával határos életmentésről számolt be az Országos Mentőszolgálat: a napokban egy budapesti nő saját kezével tartotta életben párját addig, amíg a mentők meg nem érkeztek. Ha nem kezdi meg időben az újraélesztést, kedvese talán ma már nem élne.

Gyorsan kellett cselekednie: újraélesztette saját párját
Fotó: Gabor Zoltan / Bors

Az 50 év körüli férfi a nap folyamán többször is mellkasi fájdalomra panaszkodott, majd a helyzet később drámaira fordult. Egyik pillanatról a másikra összeesett a lakásukban, majd görcsrohamot kapott, és elvesztette az eszméletét. Kedvese azonnal felismerte, hogy óriási a baj, és remegő kézzel hívta a segélyhívót, ahol a mentésirányító szakszerű instrukciókkal látta el.

A nő a kapott utasítások alapján rögtön megkezdte az újraélesztést, és folyamatosan követte a mentésirányító iránymutatását a mentők kiérkezéséig. Pár perc alatt a mentők is a helyszínre értek, ahol emelt szinten folytatták az életmentést. Az ellátás eredményeként a beteg keringése visszatért.

A férfit az Országos Mentőszolgálat közleménye szerint ezt követően kórházba szállították további kezelésre.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
