"Mihez kezdene az igazsággal?" – A brutálisan lemészárolt Rob Reiner a filmtörténet legjobb jelenetét adta nekünk

A tragikus körülmények közt elhunyt Rob Reiner egyik legismertebb rendezése volt az Egy becsületbeli ügy. Olyan nagy nevek játszottak benne, mint Tom Cruise, Demi Moore és Jack Nicholson. A film legikonikusabb jelenetével tisztelgünk a rendező emléke előtt.

Rob Reiner halála felfoghatatlan: a rendező adta nekünk a filmtörténet egyik legjobb tárgyalótermi jelenetét (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Rob Reiner Egy becsületbeli ügye

Az Egy becsületbeli ügy forgatókönyvét író Aaron Sorkin a nővérétől hallotta a megtörtént esetet, amire a film cselekménye épül. Egy problémás “vörös kód” elrendeléséről volt szó, amit egy a filmben is látható feszült tárgyalás követett. Sorkin nővére ügyvédként dolgozott a haditengerészeti hivatal jogi szakszolgálatánál, így értesült az esetről. A film a vak parancsteljesítés morális kérdéseit feszegeti.

Sorkint megihlette a történet, így készült el Rob Reiner egyik legismertebb és legfontosabb filmje, ami az ominózus tárgyalótermi jelenetet is tartalmazza. A jelenetben a Tom Cruise által alakított Kaffee, aki a haditengerészet ügyvédje, kíméletlenül faggatja Jessup ezredest, akit Jack Nicholson játszott, az általa elrendelt “vörös kódról”, ami egy ott szolgáló tengerészgyalogos életébe került.

Mind Tom Cruise, mind pedig Jack Nicholson lélegzetelállító alakítást nyújtanak a feszült jelenetben, aminek legikonikusabb mondata nem is szerepelt a forgatókönyvben. Amikor Tom Cruise már végletekig felfokozott dühvel faggatja Nicholsont az igazságról, a Ragyogás sztárja kivágja azt a mondatot, ami mai napig ott visszhangzik mindenkiben, aki látta a filmet, és igazi popkulturális jelentőségre tett szert az évek alatt:

You can’t handle the truth!

A magyar szinkronban Sinkó László remek tolmácsolásában így hangzott: “És mihez kezdene az igazsággal?”

Jack Nicholson Oscar-jelölést is kapott ezért a szerepért, de felháborító módon végül nem kapta meg a díjat.

Jack Nicholson improvizálta az Egy becsületbeli ügy ikonikus mondatát (Fotó: KPA Honorar und Belege)

A Mission: Impossible sztárja egy interjúban így emlékezett vissza a Jack Nicholsonnal közös munkára és a forgatásra.

“Egyszer csak azt vettük észre, hogy a felépített díszletben a padsorok megteltek emberekkel. Híre ment, hogy ott forgatunk, és az emberek csak jöttek és beültek, mert látni akarták, ahogy Nicholsonnal szinte “egymásnak esünk.” Lenyűgöző volt.”