A rák bármikor végezhet vele: csendben küzd a népszerű focista

A 21 éves Torryn Pinkard számára a futball nem csupán sport, ez áll élete középpontjában. Bár mindent megtett, hogy profi játékos legyen, az élet közbeszólt: ritka rákbetegséggel diagnosztizálták.

A rák bármikor végezhet a sportolóval, de nem adja fel

A San Bernardino Valley College játékosa gyerekkora óta a pályán képzelte el a jövőjét, és mindent ennek rendelt alá. Családjával még Nevadából is elköltöztek, hogy közelebb kerülhessen álmához, a profi karrierhez. Az új kezdet azonban váratlan fordulatot vett: néhány héttel később ritka és agresszív daganatos betegséget, Ewing-szarkómát diagnosztizáltak nála, amely a csontokat vagy a lágyszöveteket támadja.

A rák mindent átírt

Pinkard számára a legfájóbb nem is a diagnózis volt, hanem az, hogy elszakadt attól, ami mindennél fontosabb neki.

Őszintén szólva, csak vissza akartam menni a pályára

A fiatal sportoló azonban nem hajlandó feladni. Bár kemoterápiás kezelésekre jár, továbbra is edz, és igyekszik megőrizni a megszokott életének legalább egy részét.

Naponta háromszor is lemegyek a terembe. Úgy érzem, az edzés egyszerűen jobbá tesz

– fogalmazott.

Pinkard nemcsak saját magáért küzd, célja az is, hogy példát mutasson más betegeknek. Hisz abban, hogy a kitartása erőt adhat azoknak, akik hasonló harcot vívnak.

Edzője, James Griffin szerint különleges mentalitás jellemzi a játékost:

Ő a legerősebb az edzőteremben, ő érkezik elsőként a kampuszra, és szenvedélyesen csinál mindent, amibe belekezd.

A betegség elleni küzdelemben nincs egyedül. Az iskola közössége összefogott mellette és adományokat gyűjtenek a kezelések költségeire.

Története egyszerre szívszorító és inspiráló. Bár a betegsége súlyos, eltökéltsége rendíthetetlen: minden egyes nap azért küzd, hogy egyszer újra teljes erőbedobással térhessen vissza a pályára – és közben másoknak is erőt ad a harchoz – írja az NBC Los Angeles.