Ed Sheeran milliókat zsebel be cége megszüntetésével

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 19:15
cégEd Sheerannyereségkoncert
A 35 éves énekes meglepő pénzügyi lépésre szánta el magát. Ed Sheeran úgy döntött, megszünteti a nagy sikerű cégét, hogy milliókat zsebelhessen be.
Meglepő pénzügyi lépésre szánta el magát Ed Sheeran: megszünteti turnéztatással foglalkozó cégét. A döntés mögött azonban nem válság, hanem egy tudatos stratégia áll: ezzel a lépéssel 12 milliós nyereséget könyvel el magának. 

Ed Sheeran 12 millió font nyereséget könyvel el magának cége megszüntetésével Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /  Northfoto
  • Ed Sheeran megszünteti Hayagota-tourboi Touring LLP nevű cégét, ami eddig több, mint 400 millió font bevételt termelt.
  • Ezzel a váratlan pénzügyi lépésével 12 millió font nyereséget könyvel el magának.
  • Már megalapította új cégét Gingerbread Touring néven, ami átveszi a jövőbeli koncertbevételek kezelését.

Ed Sheeran pénzügyi lépésével meghúzta a váratlant, úgy döntött, megszünteti egyik turnéztatással foglalkozó vállalatát. A 35 éves énekes április 7-én nyújtotta be a Companies House-hoz, az Egyesült Királyság hivatalos cégbíróságához a Hayagota-tourboi Touring LLP nevű cégének felszámolására vonatkozó beszámolót. A 2012-ben alapított cég az évek során több mint 400 millió font bevételt termelt, éppen emiatt a döntés elsőre furcsának tűnhet. Az énekes ezzel a húzásával azonban körülbelül 12 millió fontot, vagyis több, mint 5 milliárd forintot vesz majd ki a vállalkozásából. Ez a jelentős összeg részben annak köszönhető, hogy Ed Sheeran turnéi az elmúlt időszakban rekordokat döntöttek, és világszerte hatalmas közönséget vonzottak. A cég bezárása tehát nem jelenti azt, hogy a sztár visszavonulna a koncertezéstől. Épp ellenkezőleg, a döntés inkább adminisztratív és pénzügyi átszervezésnek tűnik, amely egy új korszak kezdetét jelentheti Ed Sheeran karrierjében.

Ed Sheeran már megalapította új cégét Gingerbread Touring néven Fotó: PA /  Northfoto

Ed Sheeran rekordokat döntött turnéival

A világsztár neve mára egyet jelent a világszintű koncertsikerekkel. A 'Divide' elnevezésű 260 állomásból álló turnéja 2019-ben például több, mint 775 millió dolláros bevételt termelt, ezzel megelőzve a U2 korábbi rekordját. Ed Sheeran turnéja azonban nemcsak a rajongók számára volt emlékezetes, hanem pénzügyi szempontból is óriási sikernek bizonyult. Egyes állomások önmagukban több tízmillió eurós bevételt generáltak, és a teljes sorozat a valaha volt legsikeresebb turnék közé került. A most következő 2026-os 'Loop Tour' pedig egy sokkal letisztultabb újabb fejezetet nyit karrierjében.

Ed Sheeran Divide turnéja minden idők legtöbb bevételt és nézettséget hozó turnéja lett Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Ed Sheeran új céget indít

Ennek érdekében tavaly egy új céget is alapított Gingerbread Touring néven, amely valószínűleg átveszi a jövőbeli koncertbevételek - többek között a 'Loop Tour' - kezelését. A mostani lépés tehát nem visszalépés, hanem inkább egy újratervezés része. És ebből is jól látható, hogy Ed Sheeran nemcsak zenészként, hanem üzletemberként is próbál helytállni karrierje során. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
