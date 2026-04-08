Ed Sheeran milliókat zsebel be cége megszüntetésével

Meglepő pénzügyi lépésre szánta el magát Ed Sheeran: megszünteti turnéztatással foglalkozó cégét. A döntés mögött azonban nem válság, hanem egy tudatos stratégia áll: ezzel a lépéssel 12 milliós nyereséget könyvel el magának.

Ed Sheeran 12 millió font nyereséget könyvel el magának cége megszüntetésével Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Ed Sheeran megszünteti Hayagota-tourboi Touring LLP nevű cégét, ami eddig több, mint 400 millió font bevételt termelt.

megszünteti nevű cégét, ami eddig több, mint 400 millió font bevételt termelt. Ezzel a váratlan pénzügyi lépésével 12 millió font nyereséget könyvel el magának.

Már megalapította új cégét Gingerbread Touring néven, ami átveszi a jövőbeli koncertbevételek kezelését.

Ed Sheean milliókat zsebel be cége megszüntetésével

Ed Sheeran pénzügyi lépésével meghúzta a váratlant, úgy döntött, megszünteti egyik turnéztatással foglalkozó vállalatát. A 35 éves énekes április 7-én nyújtotta be a Companies House-hoz, az Egyesült Királyság hivatalos cégbíróságához a Hayagota-tourboi Touring LLP nevű cégének felszámolására vonatkozó beszámolót. A 2012-ben alapított cég az évek során több mint 400 millió font bevételt termelt, éppen emiatt a döntés elsőre furcsának tűnhet. Az énekes ezzel a húzásával azonban körülbelül 12 millió fontot, vagyis több, mint 5 milliárd forintot vesz majd ki a vállalkozásából. Ez a jelentős összeg részben annak köszönhető, hogy Ed Sheeran turnéi az elmúlt időszakban rekordokat döntöttek, és világszerte hatalmas közönséget vonzottak. A cég bezárása tehát nem jelenti azt, hogy a sztár visszavonulna a koncertezéstől. Épp ellenkezőleg, a döntés inkább adminisztratív és pénzügyi átszervezésnek tűnik, amely egy új korszak kezdetét jelentheti Ed Sheeran karrierjében.

Ed Sheeran már megalapította új cégét Gingerbread Touring néven Fotó: PA / Northfoto

Ed Sheeran rekordokat döntött turnéival

A világsztár neve mára egyet jelent a világszintű koncertsikerekkel. A 'Divide' elnevezésű 260 állomásból álló turnéja 2019-ben például több, mint 775 millió dolláros bevételt termelt, ezzel megelőzve a U2 korábbi rekordját. Ed Sheeran turnéja azonban nemcsak a rajongók számára volt emlékezetes, hanem pénzügyi szempontból is óriási sikernek bizonyult. Egyes állomások önmagukban több tízmillió eurós bevételt generáltak, és a teljes sorozat a valaha volt legsikeresebb turnék közé került. A most következő 2026-os 'Loop Tour' pedig egy sokkal letisztultabb újabb fejezetet nyit karrierjében.