Ed Sheeran milliókat zsebel be cége megszüntetésével

Meglepő pénzügyi lépésre szánta el magát Ed Sheeran: megszünteti turnéztatással foglalkozó cégét. A döntés mögött azonban nem válság, hanem egy tudatos stratégia áll: ezzel a lépéssel 12 milliós nyereséget könyvel el magának.
Ed Sheeran pénzügyi lépésével meghúzta a váratlant, úgy döntött, megszünteti egyik turnéztatással foglalkozó vállalatát. A 35 éves énekes április 7-én nyújtotta be a Companies House-hoz, az Egyesült Királyság hivatalos cégbíróságához a Hayagota-tourboi Touring LLP nevű cégének felszámolására vonatkozó beszámolót. A 2012-ben alapított cég az évek során több mint 400 millió font bevételt termelt, éppen emiatt a döntés elsőre furcsának tűnhet. Az énekes ezzel a húzásával azonban körülbelül 12 millió fontot, vagyis több, mint 5 milliárd forintot vesz majd ki a vállalkozásából. Ez a jelentős összeg részben annak köszönhető, hogy Ed Sheeran turnéi az elmúlt időszakban rekordokat döntöttek, és világszerte hatalmas közönséget vonzottak. A cég bezárása tehát nem jelenti azt, hogy a sztár visszavonulna a koncertezéstől. Épp ellenkezőleg, a döntés inkább adminisztratív és pénzügyi átszervezésnek tűnik, amely egy új korszak kezdetét jelentheti Ed Sheeran karrierjében.
A világsztár neve mára egyet jelent a világszintű koncertsikerekkel. A 'Divide' elnevezésű 260 állomásból álló turnéja 2019-ben például több, mint 775 millió dolláros bevételt termelt, ezzel megelőzve a U2 korábbi rekordját. Ed Sheeran turnéja azonban nemcsak a rajongók számára volt emlékezetes, hanem pénzügyi szempontból is óriási sikernek bizonyult. Egyes állomások önmagukban több tízmillió eurós bevételt generáltak, és a teljes sorozat a valaha volt legsikeresebb turnék közé került. A most következő 2026-os 'Loop Tour' pedig egy sokkal letisztultabb újabb fejezetet nyit karrierjében.
Ennek érdekében tavaly egy új céget is alapított Gingerbread Touring néven, amely valószínűleg átveszi a jövőbeli koncertbevételek - többek között a 'Loop Tour' - kezelését. A mostani lépés tehát nem visszalépés, hanem inkább egy újratervezés része. És ebből is jól látható, hogy Ed Sheeran nemcsak zenészként, hanem üzletemberként is próbál helytállni karrierje során.
