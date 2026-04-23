Balhé: Áll a bál az Exatlon Kihívók csapatában, Niki mindenkit kiakaszt!

Eddig mindig úgy tűnt, a sport-reality eddigi évadai közül az ideiben van a legjobb, legösszetartóbb Kihívók csapata. De mindez már a múlté, miután az Exatlon Hungary 2026 kék versenyzője, Komsa Niki kimutatta a foga fehérjét. Megmutatta, milyen is ő valójában.

Az Exatlon 2026 Kihívók csapatában Komsa Niki szítja a tüzet

Exatlon: Komsa Niki nem a fair play híve

A Kihívók közt szerdán hatalmas balhé alakult ki

Komsa Niki nekimegy a kék lányoknak, de Koplányi Gábor beleállt

A biztos párbajozó Beni mellé Niki Kopit küldené, ami senkivel nem lenne fair

Exatlon: Komsa Niki szítja a feszültséget

Már a műsor szerdai adásában kirobban a balhé a kékeknél, előjöttek olyan dolgok is, amit eddig igyekeztek a szőnyeg alá söpörni. Persze voltak már az Exatlon Hungary 2026 Kihívók csapatában viták, összetűzések, sőt költözés is: Csóri Dorka Nikihez cuccolt, mert szerinte Boró nem értette meg őt, aki ezen ki is borult. De az első igazi balhéra tegnap került sor, amikor a kézi edző számon kérte a női csapattársait a teljesítményükért, pedig ő sem jeleskedett. Sőt, a fiúk mentették meg a csajokat a párbajtól. De míg eddig Nikivel szemben igazán senki nem merte megmondani a véleményét, most Koplányi Gábor beleállt.

„Én Rékával még mindig nem tudok mit kezdeni! Nem tudok mit kezdeni azzal, hogy azt mondják, nagyon akartam, vagy higgyétek el nagyon szerettem volna pontot hozni, én mindent megtettem, de nem sikerült. Szerintem ilyenkor sokkal jobb, ha leülsz és csak csendben maradsz” – szólt be sokadjára a lányoknak az edző, de Kopi leállította.

Várjál Niki, az elmúlt hetekben te sem emelkedtél ki, ha már ennyire személyeskedsz. Mert akkor fogalmazzunk úgy, hogy oké, te is akarod, de neked sem sikerült, az akarással nincs semmi gond. Ne azt mondd, hogy én sem akarom, hogy ők nem hoznak pontot, hanem azt nem akarom, hogy ti ne hozzatok pontot!

Exatlon Kihívók Gábort küldené Niki Beni mellé párbajozni

Kihívó Niki Kopit küldené párbajozni

Így vágtak neki az első végjátéknak a Kihívók, a Bajnokok el is húztak, s bár a kékek kicsit felzárkóznak, végül Kenderesi Hópihe Tamásék nyernek. Az Exatlon Hungary 2026 Kihívók leggyengébb statisztikájú versenyzője Beni, ő a biztos párbajozó. Ha a vereség és a kiesés szele nem lenne elég, Niki tovább szítja a feszültséget, amikor kimondja, jó taktika lenne, ha Kopi lenne Nagy Beni – akinek testvére a korábbi exatlonos, Nagy Dani a példaképe – ellenfele.