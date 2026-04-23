Hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség a bevásárlóközponthoz: lövések dördültek

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 21:47
Lövöldözés tört ki egy louisianai bevásárlóközpontban, hat ember megsérült.

Hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség egy louisianai bevásárlóközpontba, miután a jelentések szerint több lövés is eldördült. A Baton Rouge-i rendőrség jelentése szerint legalább hatan megsérültek az incidensben. Két áldozat állapota feltehetően kritikus.

Jelenleg nem tudni, hogy aktív lövöldözésnek minősül-e a helyzet. Egyes amerikai hírügynökségek arról számolnak be, hogy a rendőrség egy vagy két gyanúsítottat keres a lövöldözéssel kapcsolatban.

A jelentések szerint a lövöldözés a népszerű Mall of Louisiana bevásárlóközpont éttermében történt. A WAFB 9 szerint az áldozatokat kórházba szállították, és a JCPenney közelében osztályozást végeztek.

Az embereket arra kérték, hogy kerüljék el a környéket, amíg a rendfenntartók továbbra is az incidens helyszínén dolgoznak.

Jeff Landry kormányzó közleményt adott ki az incidensről. Azt mondta: „Tudomásom van a lövöldözésről a Louisiana bevásárlóközpontban. Együttműködöm a rendvédelmi szervekkel, és amint többet tudunk, frissítjük az információkat. Kérjük, kerüljék el a környéket.”

 

