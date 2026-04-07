„Megyek a szívem után” – tízezer ember előtt sírt és bulizott óriásit a V-Tech

A magyar könnyűzene történetének egyik legmeghatározóbb formációja, a Kecskés Tibor és Bukovszky József alkotta V-Tech egy minden képzeletet felülmúló show-val tért vissza az MVM Dome-ba, ahol több mint tízezer ember énekelte velük a legnagyobb slágereiket. A koncert előtti utolsó percekben a TV2 Tények stábja kísérte el a fiúkat a függöny mögé, ahol kiderült, mi zajlott le bennük a kezdés előtt. Ez az este nem csupán egy fellépés volt, hanem két gyerekkori barát és a rajongók közös, megismételhetetlen ünnepe is.

A V-Tech koncert legendásra sikerült (Fotó: Mediaworks Archív)

Életük pillanata: Így készült a V-Tech a nagy durranásra

A várakozás okozta feszültség szinte tapintható volt a levegőben, mielőtt a fények kialudtak volna az arénában. Kefir és Szamóca arcán az izgalom mellett a mély meghatottság jelei is mutatkoztak, hiszen tudták, valami olyasmi készül, ami örökre beírja magát a hazai poptörténelembe.

Ez életünk pillanata, az egészen biztos. A lelkünket visszük fel a színpadra és kiterítjük mindenkinek

– vallották be egymás szavába vágva a Tények kamerái előtt. Aztán a fiúk azt is elárulták, hogy a látványvilágért és a profi koreográfiáért az Erkel Színház gárdája felelt:

„Egy elképesztően profi csapat van velünk az Erkelből jöttek. Abban is segítettek nekünk mikor, hol kell lennünk ezen a hatalmas színpadon. Akkor lesz jó a buli, ha ilyen dolgokra odafigyelünk.”

Napszemüveg mögé rejtették könnyeiket

Szamóca látszólagos nyugalommal próbálta kezelni a felfokozott helyzetet, de a szíve mélyén ő is küzdött a feltörő érzelmeivel. Meglepő őszinteséggel vallott arról, miért volt szüksége egy parányi "páncélra" a színpadon.

Már nem izgulok, nagyon jót aludtam az előbb. De többször is bekönnyezett a szemem, szóval tök jó, hogy napszemüvegben vagyok és nem fogja senki észre venni

– mondta elcsukló hangon a zenész, aki itt már érezte, hogy ez több lesz egy egyszerű koncertnél.

„Már a próba is brutálisan jó érzés volt. Lehet, itt már kiengedtem a könnyeket, és a közönség elé bátor férfiként állok, de ha esetleg valaki látja, hogy a szemüveg mögül kigördül valami...” - vallott őszintén feltörő érzelmeiről a zenész.