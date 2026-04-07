„Megyek a szívem után” – tízezer ember előtt sírt és bulizott óriásit a V-Tech

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 15:05
Húsz év várakozás után végre megtörtént a csoda, amire egy egész ország várt. A V-Tech duója, Kefir és Szamóca újra színpadra állt, hogy bebizonyítsák: a slágereik felett nem járt el az idő, és a rajongók szeretete mit sem kopott az évek alatt.

A magyar könnyűzene történetének egyik legmeghatározóbb formációja, a Kecskés Tibor és Bukovszky József alkotta V-Tech egy minden képzeletet felülmúló show-val tért vissza az MVM Dome-ba, ahol több mint tízezer ember énekelte velük a legnagyobb slágereiket. A koncert előtti utolsó percekben a TV2 Tények stábja kísérte el a fiúkat a függöny mögé, ahol kiderült, mi zajlott le bennük a kezdés előtt. Ez az este nem csupán egy fellépés volt, hanem két gyerekkori barát és a rajongók közös, megismételhetetlen ünnepe is.

A V-Tech koncert legendásra sikerült (Fotó: Mediaworks Archív)

Életük pillanata: Így készült a V-Tech a nagy durranásra

A várakozás okozta feszültség szinte tapintható volt a levegőben, mielőtt a fények kialudtak volna az arénában. Kefir és Szamóca arcán az izgalom mellett a mély meghatottság jelei is mutatkoztak, hiszen tudták, valami olyasmi készül, ami örökre beírja magát a hazai poptörténelembe.

Ez életünk pillanata, az egészen biztos. A lelkünket visszük fel a színpadra és kiterítjük mindenkinek

– vallották be egymás szavába vágva a Tények kamerái előtt. Aztán a fiúk azt is elárulták, hogy a látványvilágért és a profi koreográfiáért az Erkel Színház gárdája felelt:

„Egy elképesztően profi csapat van velünk az Erkelből jöttek. Abban is segítettek nekünk mikor, hol kell lennünk ezen a hatalmas színpadon. Akkor lesz jó a buli, ha ilyen dolgokra odafigyelünk.”

Napszemüveg mögé rejtették könnyeiket

Szamóca látszólagos nyugalommal próbálta kezelni a felfokozott helyzetet, de a szíve mélyén ő is küzdött a feltörő érzelmeivel. Meglepő őszinteséggel vallott arról, miért volt szüksége egy parányi "páncélra" a színpadon.

Már nem izgulok, nagyon jót aludtam az előbb. De többször is bekönnyezett a szemem, szóval tök jó, hogy napszemüvegben vagyok és nem fogja senki észre venni

– mondta elcsukló hangon a zenész, aki itt már érezte, hogy ez több lesz egy egyszerű koncertnél.

„Már a próba is brutálisan jó érzés volt. Lehet, itt már kiengedtem a könnyeket, és a közönség elé bátor férfiként állok, de ha esetleg valaki látja, hogy a szemüveg mögül kigördül valami...” - vallott őszintén feltörő érzelmeiről a zenész. 

Szamóca és Kefir meghatottan vallott a V-Tech MVM Dome-ban adott koncertjükről (Fotó: Mediaworks Archív)

Kefir hangja elcsuklott

Az énekes, Kefir számára a legnagyobb kihívást nem a nehéz szólamok, hanem a tömeg elemi ereje jelentette. Már az üres nézőtér is sokkolta a készületek alatt, hiszen ekkora produkciót még sosem vittek színpadra korábban.

Nekem a főpróbán csuklott el kétszer is a hangom, mert odaképzeltem a közönséget a helyére, és egy-két dalt nem tudtam elénekelni rendesen

– emlékezett vissza a drámai percekre. Amikor azonban felcsendültek az első akkordok és a tízezres tömeg egyszerre kezdte énekelni a refréneket, minden félelme elszállt.

A V-Tech koncert 2026-ban is nagyot szólt

A koncert végén, amikor a konfettieső elborította az MVM Dome-ot, a két zenész egymásba kapaszkodva köszönte meg a sorsnak ezt a lehetőséget. A gyerekkori barátság, amely a V-Techet életre hívta, erősebbnek bizonyult, mint az eltelt évtizedek és a külön töltött idő. 

Hálásak vagyunk a közönségnek, hogy két gyerekkori barát a mai napig énekelheti ezeket a dalokat, együtt a közönséggel. Mi ünnepelni jöttünk ide! Soha nem fogjuk elfelejteni

– zárták az interjút. 

Ez az este bebizonyította, hogy a V-Tech nemcsak a múltunk része, hanem a jelené is, a rajongók pedig egy emberként követelik a folytatást.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
