„Megyek a szívem után” – tízezer ember előtt sírt és bulizott óriásit a V-Tech

A magyar könnyűzene történetének egyik legmeghatározóbb formációja, a Kecskés Tibor és Bukovszky József alkotta V-Tech egy minden képzeletet felülmúló show-val tért vissza az MVM Dome-ba, ahol több mint tízezer ember énekelte velük a legnagyobb slágereiket. A koncert előtti utolsó percekben a TV2 Tények stábja kísérte el a fiúkat a függöny mögé, ahol kiderült, mi zajlott le bennük a kezdés előtt. Ez az este nem csupán egy fellépés volt, hanem két gyerekkori barát és a rajongók közös, megismételhetetlen ünnepe is.
A várakozás okozta feszültség szinte tapintható volt a levegőben, mielőtt a fények kialudtak volna az arénában. Kefir és Szamóca arcán az izgalom mellett a mély meghatottság jelei is mutatkoztak, hiszen tudták, valami olyasmi készül, ami örökre beírja magát a hazai poptörténelembe.
Ez életünk pillanata, az egészen biztos. A lelkünket visszük fel a színpadra és kiterítjük mindenkinek
– vallották be egymás szavába vágva a Tények kamerái előtt. Aztán a fiúk azt is elárulták, hogy a látványvilágért és a profi koreográfiáért az Erkel Színház gárdája felelt:
„Egy elképesztően profi csapat van velünk az Erkelből jöttek. Abban is segítettek nekünk mikor, hol kell lennünk ezen a hatalmas színpadon. Akkor lesz jó a buli, ha ilyen dolgokra odafigyelünk.”
Szamóca látszólagos nyugalommal próbálta kezelni a felfokozott helyzetet, de a szíve mélyén ő is küzdött a feltörő érzelmeivel. Meglepő őszinteséggel vallott arról, miért volt szüksége egy parányi "páncélra" a színpadon.
Már nem izgulok, nagyon jót aludtam az előbb. De többször is bekönnyezett a szemem, szóval tök jó, hogy napszemüvegben vagyok és nem fogja senki észre venni
– mondta elcsukló hangon a zenész, aki itt már érezte, hogy ez több lesz egy egyszerű koncertnél.
„Már a próba is brutálisan jó érzés volt. Lehet, itt már kiengedtem a könnyeket, és a közönség elé bátor férfiként állok, de ha esetleg valaki látja, hogy a szemüveg mögül kigördül valami...” - vallott őszintén feltörő érzelmeiről a zenész.
Az énekes, Kefir számára a legnagyobb kihívást nem a nehéz szólamok, hanem a tömeg elemi ereje jelentette. Már az üres nézőtér is sokkolta a készületek alatt, hiszen ekkora produkciót még sosem vittek színpadra korábban.
Nekem a főpróbán csuklott el kétszer is a hangom, mert odaképzeltem a közönséget a helyére, és egy-két dalt nem tudtam elénekelni rendesen
– emlékezett vissza a drámai percekre. Amikor azonban felcsendültek az első akkordok és a tízezres tömeg egyszerre kezdte énekelni a refréneket, minden félelme elszállt.
A koncert végén, amikor a konfettieső elborította az MVM Dome-ot, a két zenész egymásba kapaszkodva köszönte meg a sorsnak ezt a lehetőséget. A gyerekkori barátság, amely a V-Techet életre hívta, erősebbnek bizonyult, mint az eltelt évtizedek és a külön töltött idő.
Hálásak vagyunk a közönségnek, hogy két gyerekkori barát a mai napig énekelheti ezeket a dalokat, együtt a közönséggel. Mi ünnepelni jöttünk ide! Soha nem fogjuk elfelejteni
– zárták az interjút.
Ez az este bebizonyította, hogy a V-Tech nemcsak a múltunk része, hanem a jelené is, a rajongók pedig egy emberként követelik a folytatást.
