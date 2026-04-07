Ezt hallgasd meg! Letölthető csengőhang készült a Fidesz kampánydalából

Takács Péter egészségügyi államtitkár a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben megmutatta, hogy csengőhang készült a Fidesz kampánydalából, ami gyakorlatilag azonnal letarolta az internetet, sőt még maga Orbán Viktor is ennek a dalnak a hallgatásával kezdte a mai napot – írja a Ripost.
Az államtitkár egy videót is készített, amelyben megszólal a telefonja, aminek a kijelzőjén látható, hogy Magyarország hívja, miközben szól a Fidesz kampánydala.
Hí a haza
– mondja Takács Péter a videóban, majd úgy szól bele a telefonba, hogy "Itt vagyok! Persze, persze! Tudom, mi a dolgom, két X a Fideszre! Vasárnap találkozunk"
Ezután az államtitkár azt is megosztotta, hogy honnan és hogyan lehet letölteni a Fidesz kampánydalának azt a verzióját, amelyből csengőhang készült.
Emellett ma reggel Orbán Viktor miniszterelnök is közzé tett egy videót a legnagyobb közösségi oldalon. A kormányfő vezetés közben hallgatta a kampánydalt.
Zúzzunk, az a helyzet!
– mondta a videó elején Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy "nahát, ilyen az utolsó hét", miközben a dal néhány részletét énekelte, miszerint "nem bízunk mi a külföldi szavakban, behúzzuk a Fideszre ez nem vitás, csak a Fidesz a biztos választás!"
A miniszterelnök miután megérkezett, a felvétel végén humorosan megjegyezte: "na gyerünk, így is el lehet kezdeni egy napot!"
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.