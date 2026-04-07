Orbán Viktor különleges videót osztott meg JD Vance látogatásáról

Magyarországra jött az amerikai alelnök, JD Vance, aki nagyon pozitív véleményt fogalmazott meg hazánk miniszterelnökével kapcsolatban, ugyanis szerinte Orbán Viktor Európa egyik utolsó valódi államférfija.
Amerika velünk. Köszönjük a támogatást, Alelnök úr!
– írta Orbán Viktor a különleges videóhoz, amiben JD Vance látogatásának pillanatait láthatjuk:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.