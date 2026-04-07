Minden eddiginél izgalmasabb programokkal vár a 33. Lelkes Ásványbörze a Lurdy Házban

3000 négyzetméteren, 200 hazai és külföldi kiállítóval, ritka ásványok és geológiai csodák, kész ásványékszerek a Lurdy Házban! Ez az ásványbörze nem csupán kiállítás és vásár, hanem igazi geológiai fesztivál: interaktív játszóházak, látványos kísérletek, izgalmas előadások és családbarát programok kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A 33. Lelkes Ásványbörze ékszereket, nyers- és csiszolt kristályokat is kínál.

Forrás: asvanyborze.hu

A 33. Lelkes Ásványbörzét a Lurdy Házban rendezik meg április 11-én és 12-én.

A rendezvényen részt vesznek neves intézmények és szakértők tartanak előadásokat.

Izgalmas programok minden korosztálynak.

Az ásványbörzén a Geo Napok keretében kibővült interaktív geológiai játszóház várja a látogatókat rengeteg kísérlettel, ismeretterjesztő anyaggal és szórakoztató tudományos játékkal. Évente egyszer rendezik meg a Lurdy Házban, ahol a földtudomány mindenki számára elérhetővé válik.

A rendezvényen részt vesznek neves intézmények, mint a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara, a TIT Stúdió Egyesület és a Lelkes Földtudományos Foglalkoztató.

Izgalmas programok várják a kicsiket és a nagyokat a 33. Lelkes Ásványbörze rendezvényén:

Ásvány- és fotókiállítás: „2026 Év Ásványa a PIRIT, Év Ősmaradványa a NAUTILUS” – Szintetikus ásványok és bővülő ásványékszer-gyűjtemény bemutatása

Ásványcsiszolás-bemutató gyerekeknek

Arcfestés, henna- és csillámtetoválás

Aranymosás: próbáld ki, milyen csillogó „kincset" moshatsz ki a homokból

Kézműves sarok: homokfestés, arcfestés, gipszfestés – kreatív móka minden korosztálynak

Kígyósimogató fotózási lehetőséggel

Szintetikus ásványbemutató

Ásványcsiszolás

Drágakő- és ásványhatározás

Gyertyakészítő workshop

Egészségsziget

Neves szakemberek érdekfeszítő előadásai várnak:

Lenyűgöző vizuális utazás: 3D vetítés „Brazília kristálybarlangjai”

Oláh Róbert geográfus-történész: „A legek köve, a gyémántok az örökkévalóságnak?!”

Dr. Biró Máté geológus: „Nem minden arany, ami fénylik!” – Az Év ásványa a PIRIT

Hegyesi Eszter geológus: Ásványhatározás kezdőknek – Tippek és trükkök

A rendezvény szombaton 10 és 19 óra között, vasárnap 10 és 18 óra között látogatható belépőjegy ellenében, a Lurdy Házban (Budapest, Könyves Kálmán Krt. 12-14.)