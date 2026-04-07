Minden eddiginél izgalmasabb programokkal vár a 33. Lelkes Ásványbörze a Lurdy Házban

3000 négyzetméteren, 200 hazai és külföldi kiállítóval, ritka ásványok és geológiai csodák, kész ásványékszerek a Lurdy Házban! Ez az ásványbörze nem csupán kiállítás és vásár, hanem igazi geológiai fesztivál: interaktív játszóházak, látványos kísérletek, izgalmas előadások és családbarát programok kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Az ásványbörzén a Geo Napok keretében kibővült interaktív geológiai játszóház várja a látogatókat rengeteg kísérlettel, ismeretterjesztő anyaggal és szórakoztató tudományos játékkal. Évente egyszer rendezik meg a Lurdy Házban, ahol a földtudomány mindenki számára elérhetővé válik.
A rendezvényen részt vesznek neves intézmények, mint a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara, a TIT Stúdió Egyesület és a Lelkes Földtudományos Foglalkoztató.
Neves szakemberek érdekfeszítő előadásai várnak:
A rendezvény szombaton 10 és 19 óra között, vasárnap 10 és 18 óra között látogatható belépőjegy ellenében, a Lurdy Házban (Budapest, Könyves Kálmán Krt. 12-14.)
Jegyárak:
6 éves kor alatt: ingyenes
Felnőtt: 3500 Ft/nap
Nyugdíjas/diák: 2500 Ft/nap
Családi jegy: 8000 Ft
16:30 után: egységesen 2500 Ft
