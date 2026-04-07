Minden eddiginél izgalmasabb programokkal vár a 33. Lelkes Ásványbörze a Lurdy Házban

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 14:50
2026. április 11-én és 12-én a Lurdy Ház ad otthont az ország legnagyobb ásványbörzéjének, ahol nemcsak beszerezheted a régóta áhított, különleges kristályokat, ékszereket, fosszíliákat és meteoritokat, hanem izgalmas programokon és előadásokon is részt vehetsz. Mutatjuk a részleteket a 33. Lelkes Ásványbörze programjairól és árairól.
3000 négyzetméteren, 200 hazai és külföldi kiállítóval, ritka ásványok és geológiai csodák, kész ásványékszerek a Lurdy Házban! Ez az ásványbörze nem csupán kiállítás és vásár, hanem igazi geológiai fesztivál: interaktív játszóházak, látványos kísérletek, izgalmas előadások és családbarát programok kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Ásványok és kristályból készült ékszerek a ásványbörze rendezvényen.
A 33. Lelkes Ásványbörze ékszereket, nyers- és csiszolt kristályokat is kínál.
 Forrás: asvanyborze.hu
  • A 33. Lelkes Ásványbörzét a Lurdy Házban rendezik meg április 11-én és 12-én.
  • A rendezvényen részt vesznek neves intézmények és szakértők tartanak előadásokat.
  • Izgalmas programok minden korosztálynak.
  • Nyitvatartási idő, jegyárak. 

Az ásványbörzén a Geo Napok keretében kibővült interaktív geológiai játszóház várja a látogatókat rengeteg kísérlettel, ismeretterjesztő anyaggal és szórakoztató tudományos játékkal. Évente egyszer rendezik meg a Lurdy Házban, ahol a földtudomány mindenki számára elérhetővé válik. 

A rendezvényen részt vesznek neves intézmények, mint a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara, a TIT Stúdió Egyesület és a Lelkes Földtudományos Foglalkoztató.

Izgalmas programok várják a kicsiket és a nagyokat a 33. Lelkes Ásványbörze rendezvényén:

  • Ásvány- és fotókiállítás: „2026 Év Ásványa a PIRIT, Év Ősmaradványa a NAUTILUS” – Szintetikus ásványok és bővülő ásványékszer-gyűjtemény bemutatása
  • Ásványcsiszolás-bemutató gyerekeknek
  • Arcfestés, henna- és csillámtetoválás 
  • Aranymosás: próbáld ki, milyen csillogó „kincset" moshatsz ki a homokból
  • Kézműves sarok: homokfestés, arcfestés, gipszfestés – kreatív móka minden korosztálynak
  • Kígyósimogató fotózási lehetőséggel
  • Szintetikus ásványbemutató
  • Ásványcsiszolás
  • Drágakő- és ásványhatározás
  • Gyertyakészítő workshop
  • Egészségsziget

Neves szakemberek érdekfeszítő előadásai várnak:

  • Lenyűgöző vizuális utazás: 3D vetítés „Brazília kristálybarlangjai”
  • Oláh Róbert geográfus-történész: „A legek köve, a gyémántok az örökkévalóságnak?!”
  • Dr. Biró Máté geológus: „Nem minden arany, ami fénylik!” – Az Év ásványa a PIRIT
  • Hegyesi Eszter geológus: Ásványhatározás kezdőknek – Tippek és trükkök

A rendezvény szombaton 10 és 19 óra között, vasárnap 10 és 18 óra között látogatható belépőjegy ellenében, a Lurdy Házban (Budapest, Könyves Kálmán Krt. 12-14.)

Jegyárak:

6 éves kor alatt: ingyenes

Felnőtt: 3500 Ft/nap

Nyugdíjas/diák: 2500 Ft/nap

Családi jegy: 8000 Ft

16:30 után: egységesen 2500 Ft

A kristályok hatásairól még többet tudhatsz meg az alábbi videóból:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
