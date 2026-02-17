„Jó reggelt, angyalok!” – Jön az új Charlie angyalai-film: visszatérnek a legszexibb kémcsajok

Idén márciusban már 50 éve lesz, hogy életveszélyes angyalok szálltak alá, és öt éven keresztül nem is hagyták, hogy másra terelődjön a nézők figyelme. 1976-ban indította útjára az ABC csatorna Farah Fawcett, Kate Jackson és Jaclyn Smith főszereplésével a Charlie angyalai című szériát, mely a tévétörténelem egyik legfontosabb műsora volt abból a szempontból, hogy újradefiniálta a nők szerepvállalását a televízió világában. Megmutatta, igenis kíváncsiak a nézők az erős, független női karakterekre.

A Charlie angyalai sorozat idén már kereken 50 éves lesz (Fotó: KPA/ Northfoto)

Az öt évadot megélt sorozathoz Szent Grálként hosszú évtizedekig hozzá sem mert érni senki sem, mígnem az akciómozik nagyágyúja, McG 2000-ben be nem robbantotta a filmszínházak ajtajait egy remake-kel, melynek húzónevei Cameron Diaz, Drew Barrymore és Lucy Liu voltak. A főszereplők testi épségét sem kímélő végeredmény ugyan a kritikusokat nem nyűgözte le, de a közönség imádta a dögös és már-már parodisztikusan akciódús megközelítést, 2003-ban pedig Demi Moore-ral kiegészülve egy folytatás is érkezett.

A Charlie angyalai-filmek a 2000-es évek nagy dobásai voltak (Fotó: Entertainment Pictures)

Átok ül Charlie angyalain?

A szexi csajok akció-franchise-a 2003-as Charlie angyalai: Teljes gázzal óta viszont képtelen újra régi fényében tündökölni. Nyolc esztendővel később, a gyökerekhez visszatérve, ismét egy tévés remake-kel próbálkozott meg az ABC, ám a projektre szinte senki sem emlékszik. Ez nem is csoda, hiszen mindössze 8 epizódot követően a kukában landolt a széria.

Bármily meglepő, a Charlie angyalai mégsem az idejekorán elkaszált sorozattal érte el a legmélyebb pontját, hanem ismét 8 esztendőt előreugorva az időben, a 2019-ben megjelent Elizabeth Banks által dirigált mozifilmmel, ami annyira rossz volt, hogy még maguk a főszereplők is utáltak:

Akkoriban jó ötletnek tűnt, de utáltam elkészíteni azt a filmet. Nem is tudom, mit mondhatnék még erről. Őszintén, az a hármas… őket nem lehet felülmúlni. Cameron, Lucy és Drew… imádom őket

– nyilatkozta még 2019-ben az azóta már inkább rendezőként tevékenykedő egykori Alkonyat-sztár, Kristen Stewart.

A Kristen Stewart-filmek egyik mélypontja a 2019-es Charlie angyalai volt (Fotó: Colombia Pictures)

Charlie angyalai megint támadnak

A több mint húsz éve tartó hányattatásnak most viszont vége szakadhat, miután a The Hollywood Reporter értesülései szerint a Sony Pictures megint rá akarja szabadítani a szexi halálosztókat a nézőkre.