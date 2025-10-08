Már 8 évesen drogproblémái voltak — Drew Barrymore magyar édesanyja mellett kemény volt felnőni

Az biztos, hogy mi szeretjük Drew Barrymore-t a kedves jelenléte és szórakoztató játéka miatt, amit felvonultat a filmjeiben — az viszont, hogy ő hogyan viszonyul saját magyarságához, az igen bonyolult, amiben legalább annyi fájdalom és lelki nyomorból keletkezett káosz van, mint megértés és mély családi szeretet.
A színésznő máig nem túl kellemes érzésekkel emlékszik vissza a gyerekkorára, melyről ő maga is úgy nyilatkozott, mint a legrosszabb fájdalom, amit valaha átélt, valahol mégis mélyen érzékeny családi történettel. Ahhoz pedig, hogy ezt megértsük, a gyökerekig kell lemennünk a témában.
Az idén 50 éves Drew Blythe Barrymore 1975. február 22-én született Kaliforniában. Apai ágról a családja a 19. század óta termelte ki a színészeket, innen jött édesapja, John Drew Barrymore. Ő viszont soha nem volt jelen a színésznő életében, így igazából a nevelés teljes mértékben az anyjára, a magyar származású Ildikó Jaid Makóra jutott, aki egy második világháborús menekülttáborban született és nőtt fel az USA-ban.
Az anya egy héten hat napot dolgozott pincérnőként, hogy eltartsa önmagát és egyetlen lányát, emiatt viszont sokáig nem nagyon jutott rá ideje. Ezt Drew akkoriban elhanyagolásnak élte meg, bár utólag megértette, hogy ez ő érte is történt. A kapcsolatuk mindenesetre nagyon különösen alakult. Ildikó ugyanis gyermekét, az akkor 8 éves Drew Barrymore-t éjszakai szórakozóhelyekre járatta iskola helyett, ahol drogok is előkerültek az asztalokon és biztatva volt arra is, hogy az akkori — meg nem nevezett — fiatal fiú színészekkel is táncoljon.
Volt anyám, de inkább olyan volt, mint a legjobb barátom. Az a fajta volt, aki azt mondta nekem, hogy 'Szeretnél iskolába menni, ahol egész nap szekálnak, vagy elmenjünk bulizni?' mire én: 'Naná!'
— mesélte Drew Barrymore egy korábbi interjúban.
Legelső szerepére nem is emlékezhet, hiszen 11 hónapos volt és egy kutyakaja reklámban alkalmazták őt. Az első nagyobb szerepét 7 évesen kapta Steven Spielberg E.T., a földönkívüli című filmjében. Ezen a ponton Ildikó felhagyott a pincérkedéssel, hogy kezébe vegye a lánya karrierjét. Meghallgatásokra kísérte, forgatókönyveket olvasott, a lány minden megmozdulását ő irányította.
A kapcsolatuk akkor lett igazán viharos, amikor Drew Barrymore tinédzser lett. Ekkor a lány kicsapongó korszakát élte, egyedül járt diszkóba, ellopta az anyja kocsiját, ilyesmi. Az anyja ezzel annyira nem tudott mit kezdeni, míg végül pszichiátriára küldte. A lány 18 hónapot töltött a pszichiátrián, míg 14 éves korára sikerült kiharcolnia, hogy különváljon az anyjától — önfenntartó kiskorúként.
A munka egy nagyon pozitív része az életemnek és sajnos ez meg lett csonkítva, mivel az anyám azért záratott be a pszichiátriára, mert jobbat nem tudott. De amikor kitudódott, már el lettem könyvelve sérült termékként és sajnálattal, de ezt is megértem.
— közölte Drew Barrymore a memoárjában.
Az esetet követően nagyon sokáig nem beszéltek. A színésznőt némi kihagyással, de újra foglalkoztatni kezdték. Olyan Drew Barrymore filmek készültek így, mint a Sikoly, Bambanő, Charlie angyalai (Cameron Diaz és Lucy Liu mellett), Jószomszédi iszony, Donnie Darko és — ami máig egy remek darab mind tőle, mind Adam Sandlertől — az 50 első randi.
Édesanyjával a kapcsolata azóta is ingadozó volt, ahogy vissza-visszatértek egymás életébe, míg végül 2022-ben a kapcsolatuk stabilizálódott. Drew Barrymore is anya lett két gyermekkel, és ez a tapasztalás segített neki kontextusba helyezni az érzéseit a saját édesanyjával.
Mindig támogatni fogom őt. Nem fordíthatok hátat annak, aki életet adott nekem. Nem tehetem. Ez nekem is ugyanúgy fájna, olyan kegyetlen lenne. De néha vannak pillanatok, amikor a kémiánk és a viselkedésünk arra sarkall engem, hogy újra behúzzam a kéziféket egy időre
— nyugtázta a színésznő.
Drew Barrymore szerint a közös harmóniájuk záloga, hogy meghúznak egy egészséges határt egymás felé és néha szüneteltetik azt, ami épp nem működik, hogy aztán jobb formában térhessen vissza.
Végezetül nézzük meg ezt a cuki klipet, ahol a színésznő gyerekkori önmagával készít interjút.
