Már 8 évesen drogproblémái voltak — Drew Barrymore magyar édesanyja mellett kemény volt felnőni

Az biztos, hogy mi szeretjük Drew Barrymore-t a kedves jelenléte és szórakoztató játéka miatt, amit felvonultat a filmjeiben — az viszont, hogy ő hogyan viszonyul saját magyarságához, az igen bonyolult, amiben legalább annyi fájdalom és lelki nyomorból keletkezett káosz van, mint megértés és mély családi szeretet.

Drew Barrymore kapcsolata az édesanyjával igen kettős volt mindig is (Fotó: CraSH)

Drew Barrymore drogproblémákkal küszködött - és még nem volt 10 éves

A színésznő máig nem túl kellemes érzésekkel emlékszik vissza a gyerekkorára, melyről ő maga is úgy nyilatkozott, mint a legrosszabb fájdalom, amit valaha átélt, valahol mégis mélyen érzékeny családi történettel. Ahhoz pedig, hogy ezt megértsük, a gyökerekig kell lemennünk a témában.

Az idén 50 éves Drew Blythe Barrymore 1975. február 22-én született Kaliforniában. Apai ágról a családja a 19. század óta termelte ki a színészeket, innen jött édesapja, John Drew Barrymore. Ő viszont soha nem volt jelen a színésznő életében, így igazából a nevelés teljes mértékben az anyjára, a magyar származású Ildikó Jaid Makóra jutott, aki egy második világháborús menekülttáborban született és nőtt fel az USA-ban.

Kapcsolatuk nem a tipikus anya-lánya viszony volt (Fotó: Globe Photos)

Az anya egy héten hat napot dolgozott pincérnőként, hogy eltartsa önmagát és egyetlen lányát, emiatt viszont sokáig nem nagyon jutott rá ideje. Ezt Drew akkoriban elhanyagolásnak élte meg, bár utólag megértette, hogy ez ő érte is történt. A kapcsolatuk mindenesetre nagyon különösen alakult. Ildikó ugyanis gyermekét, az akkor 8 éves Drew Barrymore-t éjszakai szórakozóhelyekre járatta iskola helyett, ahol drogok is előkerültek az asztalokon és biztatva volt arra is, hogy az akkori — meg nem nevezett — fiatal fiú színészekkel is táncoljon.

Volt anyám, de inkább olyan volt, mint a legjobb barátom. Az a fajta volt, aki azt mondta nekem, hogy 'Szeretnél iskolába menni, ahol egész nap szekálnak, vagy elmenjünk bulizni?' mire én: 'Naná!'

— mesélte Drew Barrymore egy korábbi interjúban.

Legelső szerepére nem is emlékezhet, hiszen 11 hónapos volt és egy kutyakaja reklámban alkalmazták őt. Az első nagyobb szerepét 7 évesen kapta Steven Spielberg E.T., a földönkívüli című filmjében. Ezen a ponton Ildikó felhagyott a pincérkedéssel, hogy kezébe vegye a lánya karrierjét. Meghallgatásokra kísérte, forgatókönyveket olvasott, a lány minden megmozdulását ő irányította.