Aubrey Plaza először szólalt meg a férje öngyilkossága óta

Mint arról korábban beszámoltunk, 47 éves korában tragikus hirtelenséggel életét vesztette Jeff Baena, a 40 éves világhírű színésznő, Aubrey Plaza férje. A házasok 2011 óta éltek együtt, Plaza a tragédiát követően nem nyilatkozott. Annyit lehetett tudni, hogy Baena holttestét otthonukban találták meg, és vélhetően önként vetett véget az életének. Most azonban, több mint fél évvel a január 5-ei halálesetet követően a színésznő végre megszólalt, és elárulta, hogyan érzi magát férje halála óta.

Baena öngyilkos lett. Aubrey Plaza most először szólalt meg szerelme elvesztése óta Fotó: Northfoto

Plaza és férje családja a tragédia után csak egy rövid közleményt adott ki:

Ez felfoghatatlan tragédia. Mélyen hálásak vagyunk mindenkinek, aki támogatást nyújtott. Kérjük, tartsák tiszteletben a magánéletünket ebben az időszakban!

Aubrey Plaza : "Ez egy mindennapos küzdelem"

Most azonban egy podcastműsor vendégeként kivételt tett, és őszintén beszélt arról, hogyan éli meg a mindennapjait a megrendítő vesztesége óta.

Összességében itt vagyok és működöm. Nagyon hálás vagyok, hogy képes vagyok továbbra is járni a világban. Úgy érzem, rendben vagyok, de nyilvánvalóan ez egy mindennapos küzdelem

– jelentette ki a színésznő, aki egy filmes jelenettel próbálta elmagyarázni pontosabban az érzéseit, és azt, milyen a gyász számára:

Ez egy nagyon buta hasonlat, és eredetileg viccnek indult, de komolyan gondolom. Van egy film, a The Gorge. Valami alien-film Miles Tellerrel. A filmben van egy szakadék, egyik oldalon egy szikla, a másikon egy másik, a kettő között pedig egy mély szurdok, ami tele van mindenféle szörnyekkel, amik meg akarják ölni őket. Esküszöm, amikor láttam, azt éreztem, hogy pontosan ilyen a gyász. Olyan, mintha bármikor ott lenne egy hatalmas, borzalmas óceán, amit mindig látok. Néha csak bele akarok ugrani, és benne lenni. Máskor csak nézem, néha meg próbálok elmenekülni előle. De mindig ott van

– vallotta be őszintén.

