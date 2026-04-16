Anne Hathaway szőke hajjal tarol az interneten: mindenki imádja az új külsőt!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 12:25
Teljesen új arcát mutatta meg Anne Hathaway: a világsztár ezúttal szőke hajjal hódít, és a rajongók egyszerűen nem tudnak betelni a látvánnyal – az átalakulás pillanatok alatt letarolta az Instagramot.

Anne Hathaway neve egyet jelent a klasszikus, sötétbarna hajjal – elég csak visszagondolni a Neveletlen hercegnő című filmre, amellyel 2001-ben világhírű lett. Azóta is ritkán tért el ettől a megjelenéstől, most azonban egy új szerep kedvéért teljesen új külsőt vállalt.

Anne Hathaway-t így szoktuk meg: barna hajjal
Fotó: Anadolu via AFP

A színésznő a készülő Mother Mary című zenés drámában tűnik fel szőke hajjal, amely már az előzetesben is feltűnést keltett. A történet egy titokzatos popdíva és egykori barátja, egy divattervező kapcsolatát dolgozza fel, és már most sokan izgatottan várják a premiert.

Rajongói is imádják Anne Hathaway új haját

Hathaway a közösségi oldalán kulisszák mögötti fotókat is megosztott az átalakulásról, és a reakciók nem maradtak el: a bejegyzés alig két nap alatt több mint 1,3 millió lájkot gyűjtött össze az Instagramon.

Az új frizura látványosan megváltoztatta a színésznő megjelenését. A korábban megszokott, sötét, lágy vonásokat kiemelő haj helyett most világos, szőke tincsek keretezik az arcát, ami sokkal karakteresebb, vagányabb hatást kelt.

Míg a barna haj inkább a visszafogott, bájos oldalát hangsúlyozta, addig a szőke stílus tökéletesen illik a filmben megformált ikonikus popsztár karakteréhez.

Bár Anne Hathaway a karrierje során már többször ment keresztül drasztikus átalakuláson egy-egy szerep kedvéért, ez a mostani váltás az egyik leglátványosabb – az Instagramra érkezett reakciók alapján úgy tűnik, a rajongók szerint az egyik legjobban sikerült is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
