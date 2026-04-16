Anne Hathaway szőke hajjal tarol az interneten: mindenki imádja az új külsőt!

Anne Hathaway neve egyet jelent a klasszikus, sötétbarna hajjal – elég csak visszagondolni a Neveletlen hercegnő című filmre, amellyel 2001-ben világhírű lett. Azóta is ritkán tért el ettől a megjelenéstől, most azonban egy új szerep kedvéért teljesen új külsőt vállalt.
A színésznő a készülő Mother Mary című zenés drámában tűnik fel szőke hajjal, amely már az előzetesben is feltűnést keltett. A történet egy titokzatos popdíva és egykori barátja, egy divattervező kapcsolatát dolgozza fel, és már most sokan izgatottan várják a premiert.
Hathaway a közösségi oldalán kulisszák mögötti fotókat is megosztott az átalakulásról, és a reakciók nem maradtak el: a bejegyzés alig két nap alatt több mint 1,3 millió lájkot gyűjtött össze az Instagramon.
Az új frizura látványosan megváltoztatta a színésznő megjelenését. A korábban megszokott, sötét, lágy vonásokat kiemelő haj helyett most világos, szőke tincsek keretezik az arcát, ami sokkal karakteresebb, vagányabb hatást kelt.
Míg a barna haj inkább a visszafogott, bájos oldalát hangsúlyozta, addig a szőke stílus tökéletesen illik a filmben megformált ikonikus popsztár karakteréhez.
Bár Anne Hathaway a karrierje során már többször ment keresztül drasztikus átalakuláson egy-egy szerep kedvéért, ez a mostani váltás az egyik leglátványosabb – az Instagramra érkezett reakciók alapján úgy tűnik, a rajongók szerint az egyik legjobban sikerült is.
