Zendaya most végleg kitálalt: itt az igazság a házasságukkal kapcsolatban

Az internet napok óta attól hangos, hogy a Zendaya és Tom Holland titokban összeházasodtak – most azonban maga a színésznő reagált a találgatásokra, méghozzá nem is akárhogyan.
A sztár a Jimmy Kimmel Live! vendége volt, ahol szóba kerültek az egyre terjedő esküvői pletykák. A műsorvezető egyenesen rákérdezett:
Biztos tudod, hogy az internet teljesen megőrült azoktól a hírektől, hogy talán már össze is házasodtatok Tommal.
Zendaya erre játékosan reagált:
Tényleg? Én ebből semmit nem láttam!
A pletykák odáig fajultak, hogy rajongók mesterséges intelligenciával készült esküvői fotókat kezdtek terjeszteni róluk. Ezek annyira élethűek voltak, hogy sokakat sikerült megtéveszteni.
Zendaya is megerősítette ezt:
Sok embert sikerült átverni velük.
Sőt, a mindennapokban is szembesült a félreértésekkel:
Az utcán odajöttek hozzám, hogy Úristen, gyönyörűek az esküvői fotóid. Én meg mondtam: Drágám, ezek AI-képek. Nem valódiak.
A műsorvezető tovább fűzte a témát:
Volt olyan az ismerőseid között, aki elhitte, és megsértődött, hogy nem hívtátok meg?
Zendaya nevetve válaszolt:
Igen, sokan.
A színésznő még egy „bizonyítékot” is hozott, hogy tisztázza a helyzetet: egy esküvői jelenetet mutatott be, amelyen menyasszonyként látható. A felvétel azonban nem a valóságból, hanem új filmjéből, a The Drama című alkotásból származik, amelyben Robert Pattinson oldalán játszik.
A jelenetben Pattinson a vőlegény, de egy humoros csavarral Tom Holland fejét „illesztették” rá. A műsorvezető meg is jegyezte:
Úgy tűnik, mintha valaki elég durván Tom fejét tette volna Robert fejére.
Zendaya azonban tartotta a poént:
Nem… ez valódi felvétel volt.
Amikor újra rákérdeztek, biztosan nem AI-e, így felelt:
Nem, ez igazi. Ott voltam.
A találgatásokat tovább erősítette, hogy Zendaya az Oscar-gálán eljegyzési gyűrűje mellett egy arany karikagyűrűt is viselt. A rajongók azonnal újabb következtetéseket vontak le.
A valóság azonban egyelőre az, hogy a pár nem erősítette meg a titkos esküvőt – viszont láthatóan jól szórakoznak a körülöttük kialakult felhajtáson – írja a People.
