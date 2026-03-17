Zendaya most végleg kitálalt: itt az igazság a házasságukkal kapcsolatban

Az internet napok óta attól hangos, hogy a Zendaya és Tom Holland titokban összeházasodtak – most azonban maga a színésznő reagált a találgatásokra, méghozzá nem is akárhogyan.

Zendaya és Tom Holland titokban összeházasodott?

A sztár a Jimmy Kimmel Live! vendége volt, ahol szóba kerültek az egyre terjedő esküvői pletykák. A műsorvezető egyenesen rákérdezett:



Biztos tudod, hogy az internet teljesen megőrült azoktól a hírektől, hogy talán már össze is házasodtatok Tommal.

Zendaya erre játékosan reagált:

Tényleg? Én ebből semmit nem láttam!

A pletykák odáig fajultak, hogy rajongók mesterséges intelligenciával készült esküvői fotókat kezdtek terjeszteni róluk. Ezek annyira élethűek voltak, hogy sokakat sikerült megtéveszteni.

Zendaya is megerősítette ezt:

Sok embert sikerült átverni velük.

Sőt, a mindennapokban is szembesült a félreértésekkel:



Az utcán odajöttek hozzám, hogy Úristen, gyönyörűek az esküvői fotóid. Én meg mondtam: Drágám, ezek AI-képek. Nem valódiak.

A műsorvezető tovább fűzte a témát:

Volt olyan az ismerőseid között, aki elhitte, és megsértődött, hogy nem hívtátok meg?



Zendaya nevetve válaszolt:

Igen, sokan.

Zendaya végre kitálalt

A színésznő még egy „bizonyítékot” is hozott, hogy tisztázza a helyzetet: egy esküvői jelenetet mutatott be, amelyen menyasszonyként látható. A felvétel azonban nem a valóságból, hanem új filmjéből, a The Drama című alkotásból származik, amelyben Robert Pattinson oldalán játszik.

A jelenetben Pattinson a vőlegény, de egy humoros csavarral Tom Holland fejét „illesztették” rá. A műsorvezető meg is jegyezte:

Úgy tűnik, mintha valaki elég durván Tom fejét tette volna Robert fejére.

Zendaya azonban tartotta a poént:

Nem… ez valódi felvétel volt.

Amikor újra rákérdeztek, biztosan nem AI-e, így felelt:

Nem, ez igazi. Ott voltam.

A találgatásokat tovább erősítette, hogy Zendaya az Oscar-gálán eljegyzési gyűrűje mellett egy arany karikagyűrűt is viselt. A rajongók azonnal újabb következtetéseket vontak le.

A valóság azonban egyelőre az, hogy a pár nem erősítette meg a titkos esküvőt – viszont láthatóan jól szórakoznak a körülöttük kialakult felhajtáson – írja a People.