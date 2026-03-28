Gyászol Hollywood: elhunyt a Vissza a jövőbe-trilógia sztárja

Megállt az idő a filmvilágban: 94 esztendős korában elhunyt James Tolkan, a Vissza a jövőbe sztárja, akit egy világ zárt a szívébe a szigorú iskolai fegyelmező, Mr. Strickland szerepében. A színészlegenda New York-i otthonában, szerettei körében távozott az élők sorából március 26-án, csütörtökön. Bár a halál pontos okát egyelőre homály fedi, annyi bizonyos, hogy a filmes szakma és a rajongók milliói egy igazi ikont veszítettek el.
James Tolkan neve egybeforrt a Vissza a jövőbe-trilógiával, ahol ő volt az egyetlen, aki képes volt kordában tartani a rendetlenkedő diákokat. Karakterének intenzitása és emlékezetes beszólásai örökre beírták magukat a filmtörténelembe. A hírt a produkció író-producere, Bob Gale is megerősítette, a gyászoló rajongók pedig elárasztották a közösségi médiát emlékeikkel.
Minden szerepét felejthetetlenné tette, Mr. Strickland pedig örökké a szívünkben él tovább
– írta egy elcsukló hangú tisztelője az X-en.
Voltak olyanok is, akiknek szerencséjük volt személyesen is találkozni a mogorva külseje mögött valójában vajszívű művésszel. Egy férfi például egy húsz évvel ezelőtti, manhattani étkezdében lezajlott beszélgetését idézte fel.
Őszintén szólva a legkedvesebb ember volt, akivel valaha találkoztam. De azért stílusosan nekem is odaszólt, hogy ne lógassam a lábam, inkább csináljak valami hasznosat
– emlékezett vissza a rajongó a színész egyik ikonikus filmes mondatára utalva.
Tolkan nem csak a középiskolában volt kemény legény: az 1986-os Top Gun-ban ő játszotta „Stinger” parancsnokot, ahol Tom Cruise és Val Kilmer oldalán mutatta meg, ki az úr a gáton. Pályafutása során több mint öt évtizeden át tündökölt a vásznon, utolsó szerepét a 2015-ös Csontok és skalpok című moziban játszotta.
Mielőtt azonban meghódította volna Hollywoodot, James Tolkan a való életben is bizonyított: a koreai háború alatt az amerikai haditengerészetnél szolgált, ám egy szívbetegség miatt végül leszerelték. Ezt követően mindössze 75 dollárral a zsebében érkezett meg New Yorkba, ahol nappal a kikötőben melózott, éjjel pedig a leghíresebb tanároknál leste el a színészmesterség fogásait –adta hírül a brit Mirror.
A színészt felesége, Parmelee gyászolja, akivel 54 éven át éltek boldog házasságban. Szerelmük egy 1971-es színdarab próbáin kezdődött, és azóta elválaszthatatlanok voltak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.