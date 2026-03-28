Gyászol Hollywood: elhunyt a Vissza a jövőbe-trilógia sztárja

Megállt az idő a filmvilágban: 94 esztendős korában elhunyt James Tolkan, a Vissza a jövőbe sztárja, akit egy világ zárt a szívébe a szigorú iskolai fegyelmező, Mr. Strickland szerepében. A színészlegenda New York-i otthonában, szerettei körében távozott az élők sorából március 26-án, csütörtökön. Bár a halál pontos okát egyelőre homály fedi, annyi bizonyos, hogy a filmes szakma és a rajongók milliói egy igazi ikont veszítettek el.

Elhunyt a Vissza a jövőbe sztárja, James Tolkan

Nem kímélte a „mihasznákat”

James Tolkan neve egybeforrt a Vissza a jövőbe-trilógiával, ahol ő volt az egyetlen, aki képes volt kordában tartani a rendetlenkedő diákokat. Karakterének intenzitása és emlékezetes beszólásai örökre beírták magukat a filmtörténelembe. A hírt a produkció író-producere, Bob Gale is megerősítette, a gyászoló rajongók pedig elárasztották a közösségi médiát emlékeikkel.

Minden szerepét felejthetetlenné tette, Mr. Strickland pedig örökké a szívünkben él tovább

– írta egy elcsukló hangú tisztelője az X-en.

Voltak olyanok is, akiknek szerencséjük volt személyesen is találkozni a mogorva külseje mögött valójában vajszívű művésszel. Egy férfi például egy húsz évvel ezelőtti, manhattani étkezdében lezajlott beszélgetését idézte fel.

Őszintén szólva a legkedvesebb ember volt, akivel valaha találkoztam. De azért stílusosan nekem is odaszólt, hogy ne lógassam a lábam, inkább csináljak valami hasznosat

– emlékezett vissza a rajongó a színész egyik ikonikus filmes mondatára utalva.

Tom Cruise-zal is tengelyt akasztott a Vissza a jövőbe sztárja

Tolkan nem csak a középiskolában volt kemény legény: az 1986-os Top Gun-ban ő játszotta „Stinger” parancsnokot, ahol Tom Cruise és Val Kilmer oldalán mutatta meg, ki az úr a gáton. Pályafutása során több mint öt évtizeden át tündökölt a vásznon, utolsó szerepét a 2015-ös Csontok és skalpok című moziban játszotta.

Mielőtt azonban meghódította volna Hollywoodot, James Tolkan a való életben is bizonyított: a koreai háború alatt az amerikai haditengerészetnél szolgált, ám egy szívbetegség miatt végül leszerelték. Ezt követően mindössze 75 dollárral a zsebében érkezett meg New Yorkba, ahol nappal a kikötőben melózott, éjjel pedig a leghíresebb tanároknál leste el a színészmesterség fogásait –adta hírül a brit Mirror.