Gyászol Hollywood: elhunyt a Vissza a jövőbe-trilógia sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 09:18
James Tolkan 94 éves korában, békésen hunyt el. A Vissza a jövőbe kopasz igazgatója nemcsak a filmvásznon, de a való életben is osztogatta a jótanácsokat: még egy rajongóját is rendreutasította a büfében.
Megállt az idő a filmvilágban: 94 esztendős korában elhunyt James Tolkan, a Vissza a jövőbe sztárja, akit egy világ zárt a szívébe a szigorú iskolai fegyelmező, Mr. Strickland szerepében. A színészlegenda New York-i otthonában, szerettei körében távozott az élők sorából március 26-án, csütörtökön. Bár a halál pontos okát egyelőre homály fedi, annyi bizonyos, hogy a filmes szakma és a rajongók milliói egy igazi ikont veszítettek el.

Fotó: Pexels

Nem kímélte a „mihasznákat”

James Tolkan neve egybeforrt a Vissza a jövőbe-trilógiával, ahol ő volt az egyetlen, aki képes volt kordában tartani a rendetlenkedő diákokat. Karakterének intenzitása és emlékezetes beszólásai örökre beírták magukat a filmtörténelembe. A hírt a produkció író-producere, Bob Gale is megerősítette, a gyászoló rajongók pedig elárasztották a közösségi médiát emlékeikkel.

Minden szerepét felejthetetlenné tette, Mr. Strickland pedig örökké a szívünkben él tovább

– írta egy elcsukló hangú tisztelője az X-en.

Voltak olyanok is, akiknek szerencséjük volt személyesen is találkozni a mogorva külseje mögött valójában vajszívű művésszel. Egy férfi például egy húsz évvel ezelőtti, manhattani étkezdében lezajlott beszélgetését idézte fel.

Őszintén szólva a legkedvesebb ember volt, akivel valaha találkoztam. De azért stílusosan nekem is odaszólt, hogy ne lógassam a lábam, inkább csináljak valami hasznosat

– emlékezett vissza a rajongó a színész egyik ikonikus filmes mondatára utalva.

Tom Cruise-zal is tengelyt akasztott a Vissza a jövőbe sztárja

Tolkan nem csak a középiskolában volt kemény legény: az 1986-os Top Gun-ban ő játszotta „Stinger” parancsnokot, ahol Tom Cruise és Val Kilmer oldalán mutatta meg, ki az úr a gáton. Pályafutása során több mint öt évtizeden át tündökölt a vásznon, utolsó szerepét a 2015-ös Csontok és skalpok című moziban játszotta.

Mielőtt azonban meghódította volna Hollywoodot, James Tolkan a való életben is bizonyított: a koreai háború alatt az amerikai haditengerészetnél szolgált, ám egy szívbetegség miatt végül leszerelték. Ezt követően mindössze 75 dollárral a zsebében érkezett meg New Yorkba, ahol nappal a kikötőben melózott, éjjel pedig a leghíresebb tanároknál leste el a színészmesterség fogásait –adta hírül a brit Mirror.

A színészt felesége, Parmelee gyászolja, akivel 54 éven át éltek boldog házasságban. Szerelmük egy 1971-es színdarab próbáin kezdődött, és azóta elválaszthatatlanok voltak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
