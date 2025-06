40 éve nem találják a Vissza a jövőbe legikonikusabb tárgyát

40 éve süvített végig a vásznon az időgéppé alakított DeLorean DMC 12-es típusú autó, hogy láthassuk, hogyan szúrja el a szülei randiját 1955-ben, 30 évvel a film eseményei előtt a 17 éves Marty. A Vissza a jövőbe azóta már a mozgóképes történelem alapműve lett, ami végül egy komplett trilógiává duzzadt, és ha hihetünk a film írójának, ez örökre így is marad. Ami viszont ennél is meglepőbb, hogy 40 éve elveszett a film egyik legikonikusabb tárgya, aminek a hollétéről 4 évtizede nem tud senki. Most külön dokumentumfilmet szenteltek neki, segélyhívószámot és weboldalt, hogy előkerüljön Marty gitárja.

40 éve keresik a Vissza a jövőbe gitárját (Fotó: Universal Pictures)

A rajongók emlékeznek, hogy az 1955-ben játszódó jelenetek során Marty a középiskolai bálon egy különleges Gibson típusú gitárral dobja fel a hangulatot, ami ugye a történet szerint akkor még nem létezett. A filmesek sokáig keresték a jelenethez a megfelelő darabot, ami végül sokat dobott a jeleneten, sőt a filmen is. Az első rész hatalmas sikere után az alkotók az 1989-es és 1990-es folytatásokhoz is szerették volna használni a gitárt, ám az szőrén szálán eltűnt. A színészethez mostanában visszatérő, Parkinson-kórban szenvedő Michael J Fox és a Dokit alakító, 88 éves Christopher Lloyd a friss dokumentumfilmben intéznek egy kérést a rajongókhoz, hogy segítsenek megtalálni a 40. évfordulóra - ami heteken belül lesz - a híres gitárt. Persze az éles humoráról híres Fox és Llyod nem tudott kihagyni pár ziccert, hogy vajon hol lehet a cseresznye piros Gibson ES-345 gitár.

„Elveszett a jövőben” - kezdte Llyod, majd a Parkinson-kóros Fox rákontrázott: „Valahol elveszett a téridő-kontinuumban.”

- utalva ezzel a film sokat emlegetett fizikai és időbeli terére.

A színészek és alkotók a 40. évfrodulóra szeretnék megtalálni az eredeti Gibson gitárt (Fotó: Moviestore)

Az alkotók azonban tényleg komolyan gondolják, hogy az évfordulója kerüljön elő a gitár, segélyhívó számot hoztak létre, és egy külön weboldalt is, ahol minden hasznos információt várnak, ami segíthet a Gibson nyomára bukkanni.