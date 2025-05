Beint a remakeknek az író, pedig a gyerekei életével fenyegették: ennek a filmtrilógiának soha nem lesz folytatása!

Beintett a hollywoodi trendeknek Bob Gale. A híres forgatókönyvírónak köszönhetjük többek között a Vissza a jövőbe trilógiát is. Az 1985-ben készült eredeti, majd az 1989-es és 1990-es folytatást követően bár készült animáció, musical és vidámparki látványosság is Marty McFly és Doki időutazós kalandjaiból, ám a remake vagy folytatás nem. Persze a producerek évtizedek óta ott legyeskednek az író, a rendező és persze a két főszereplő, Michael J. Fox és Christopher Llyod körül, de az elmúlt 35 évben nem jelentettek be semmit sem az alkotók. Most Bob Gale öntött tiszta vizet a pohárba azzal kapcsolatban, lesz-e valaha Vissza a jövőbe 4.!

A Vissza a jövőbe trilógiát nem engedik az alkotók folytatni (Fotó: ZUMA Press)

A Vissza a jövőbe sose kap folytatást

Az író az elmúlt három és fél évtizedben számos felkérést kapott már arra, hogy Marty és Doki történetének írjon egy újabb kalandos fejezetet az ötvenes évek, a közeljövő és a vadnyugati kalandok után, ám erre mindig kategórikusan nemet mondott. A Variety által szemlézett nyilatkozatából kiderül, hogy miért döntött úgy, hogy a sztori sosem fog folytatódni

Ó, Bob (Robert Zemeckis - a szerk), mikor lesz Vissza a jövőbe 4.? Soha! Mikor lesz előzményfilm? Soha! Mikor lesz spin-offja? Soha! Jól van az úgy, ahogy van! Nem tökéletes, de ahogy Bob Zemeckis mondta, pont megfelelően tökéletes!

– nyilatkozta Bale, aki amúgy az interjúban még azt is megjegyezte, hogy néhány producer viccesen?! még a gyerekei életével is megfenyegette, ha nem ír egy negyedik részt a sci-finek.

A Marty-t alakító Michael J. Fox évtizedek óta súlyos beteg (Fotó: Moviestore)

Ehhez persze Zemeckisnek, és a vezető producernek, Steven Spielbergnek is lesz néhány szava, és bizony ők sem akarják folytatni. A másik, ennél szomorúbb apropó, hogy az évtizedek óta Parkinson-kórral küzdő, 63 éves Michael J. Fox egy több hónapos forgatást nem tudna már végig csinálni, így maximum egy rövid cameora tudna feltűnni, és hasonló a helyzet a Dokit alakító Christopher Llyoddal is, aki még mindig aktív, hamarosan a Wednesday című sorozatban is feltűnik a Netlfixen, ám a színész idén már 87 éves lesz, így hosszú felkéréseket már nem vállal.