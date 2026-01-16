Durva dolgokat állít Justin Bieberről egy influenszer

Justin Bieber felesége jogi lépéseket tett egy TikTok-felhasználóval szemben, miután a tartalomkészítő súlyos rágalmakat fogalmazott meg a házasságukkal kapcsolatban. Egyes videókban 'bántalmazó kapcsolatként' hivatkozott a Bieber-házasságra, ami miatt Hailey Bieber ügyvédje felszólító levelet küldött neki.

Justin Bieber felesége, Hailey Bieber ügyvédjén keresztül küldött felszólító levelet a tiktokkernek (Fotó: Agence / Bestimage / Northfoto)

Justin Bieber felesége jogi lépésre szánta magát

Hailey Bieber felszólító levelet küldött egy TikTok-felhasználónak, aki hamis állításokat tett közzé Justin Bieberrel való kapcsolatáról. A TMZ által megszerzett dokumentumok szerint a Rhode 29 éves alapítójának ügyvédje, Evan Spiegel útján küldték el a levelet, amelyben kijelentették, hogy a TikTok tartalomgyártó 'hamis, rágalmazó narratívát gyártott' róluk, amelyek sértik a személyiségi jogaikat. Továbbá felszólították őt, hogy azonnal távolítsa el a tartalmakat és a jövőben tartózkodjon az ilyen és effajta kijelentésektől.

Julie Theis TikTok tartalomgyártó szerint Justin Bieber abuzív és függő (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Rágalmazások TikTokon

Az ügy középpontjában egy Julie Theis nevű TikTok-felhasználó áll, aki több videójában elemezte hírességek párkapcsolatait, és példaként említette Justin Bieber és Hailey Bieber házasságát. A tartalomkészítő azt állította, hogy egyes kapcsolatok azért maradnak fenn, mert az egyik fél 'eltűri a bántalmazást', és ezt a narratívát a Bieber-párra is alkalmazta. A videókban továbbá a fiatal énekest többször 'abuzívnak' és 'függőnek' nevezte, amíg feleségét olyan félként ábrázolta, aki egy problémás kapcsolatban él.

Hailey Bieber nem hagyja magát: felszólította a tiktokkert, hogy távolítsa el a róluk szóló hamis tartalmakat (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto)

Hailey Bieber mindent tagad

A helyzetet tovább bonyolította egy másik pletyka, miszerint Hailey Bieber Instagram-oldalán véletlenül megosztott egy, a bántalmazásról szóló rajongói videót. Ezt Justin Bieber felesége később az oldalán közzétett sztoriban határozottan cáfolta, kijelentve, hogy soha nem osztott meg ilyen tartalmat:

Hé! Tudom, hogy ti, akik az interneten éltek, nagyon unatkoztok, de nem osztottam meg semmilyen videót a kapcsolatomról. Kellemes szombatot kívánok!

De az ügy ezek után is egyre csak fokozódott, így végül Hailey Bieber kénytelen volt jogi lépéseket tenni.