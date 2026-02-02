A Grammy 2026 botrányos fellépője, a boxeralsós Justin Bieber

A Grammy 2026 gála egyik legbizarrabb fellépését egyértelműen Justin Bieber szolgáltatta. A popcsillag nemcsak szokatlan, boxeralsós fellépésével hívta fel magára a figyelmet, hanem egy vadonatúj, feleségének, Hailey Biebernek szentelt hát-tetoválással is.

Grammy 2026 legjobban várt fellépője Justin Bieber volt, aki négy év után tért vissza a Grammy színpadára

Fotó: Javier Rojas / Northfoto

Grammy 2026 botrányos fellépője, a boxeralsós Justin Bieber

A kanadai sztár volt az idei Grammy-gála legjobban várt fellépője. Justin Bieber hosszú idő után tért vissza a színpadra, és már az első másodpercekben világossá tette, hogy nem egy hagyományos fellépésre készül. A Yukon című dalát adta elő, ám mindezt egy rendkívül minimalista szettben: boxeralsóban és zokniban, póló és nadrág nélkül. Nem voltak táncosok, látványos fények vagy koreográfia, csak Justin Bieber alsógatyában és zokniban a mikrofonjával és a gitárjával együtt. A produkció közben a nézőtéren természetesen ott ült Hailey Bieber is, aki mosolyogva és büszkén figyelte férjét.

Justin Bieber tetoválása

De nem a félmeztelenség volt az egyetlen meghökkentő dolog Justin Bieber Grammy fellépésében. A rajongók gyorsan észrevették, hogy a fiatal énekes hátán egy új, hatalmas tetoválás díszeleg, ami úgy tűnik, mintha a feleségét, Hailey Bieber-t ábrázolná. És bár számtalan tetoválás található a sztár testén, ez a mostani igazán különlegesnek számít, ugyanis korábbi nyilatkozatában azt mondta, hogy a hátára majd feltehetőleg a gyermekét fogja varratni:

A hátam még mindig elég szabad. Még nincsenek gyerekeim, ezért arra gondoltam, hogy a hátamra tetováltatom a portréjukat.

Hailey Bieber csodálattal nézte férje, Justin Bieber Grammy-gála produkcióját

Justin Bieber visszatérése

A kanadai énekes utoljára 2022-ben vett részt a Grammy-díjátadón. Justin Bieber visszatérése pedig annak volt köszönhető, hogy idén négy kategóriában is jelölték őt: Az év albuma , a Legjobb pop szóló előadás, a Legjobb pop énekes album és a Legjobb R&B előadás kategóriában. Ám hiába a sok jelölés, sajnos egyikben sem sikerült nyernie. Justin Bieber karrierje során összesen 23 Grammy-díj jelölést gyűjtött össze, amikből csak kettőt sikerült díjra váltania.