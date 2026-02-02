A Grammy 2026 botrányos fellépője, a boxeralsós Justin Bieber

A Grammy 2026 gála egyik legbizarrabb fellépését egyértelműen Justin Bieber szolgáltatta. A popcsillag nemcsak szokatlan, boxeralsós fellépésével hívta fel magára a figyelmet, hanem egy vadonatúj, feleségének, Hailey Biebernek szentelt hát-tetoválással is.
A kanadai sztár volt az idei Grammy-gála legjobban várt fellépője. Justin Bieber hosszú idő után tért vissza a színpadra, és már az első másodpercekben világossá tette, hogy nem egy hagyományos fellépésre készül. A Yukon című dalát adta elő, ám mindezt egy rendkívül minimalista szettben: boxeralsóban és zokniban, póló és nadrág nélkül. Nem voltak táncosok, látványos fények vagy koreográfia, csak Justin Bieber alsógatyában és zokniban a mikrofonjával és a gitárjával együtt. A produkció közben a nézőtéren természetesen ott ült Hailey Bieber is, aki mosolyogva és büszkén figyelte férjét.
De nem a félmeztelenség volt az egyetlen meghökkentő dolog Justin Bieber Grammy fellépésében. A rajongók gyorsan észrevették, hogy a fiatal énekes hátán egy új, hatalmas tetoválás díszeleg, ami úgy tűnik, mintha a feleségét, Hailey Bieber-t ábrázolná. És bár számtalan tetoválás található a sztár testén, ez a mostani igazán különlegesnek számít, ugyanis korábbi nyilatkozatában azt mondta, hogy a hátára majd feltehetőleg a gyermekét fogja varratni:
A hátam még mindig elég szabad. Még nincsenek gyerekeim, ezért arra gondoltam, hogy a hátamra tetováltatom a portréjukat.
A kanadai énekes utoljára 2022-ben vett részt a Grammy-díjátadón. Justin Bieber visszatérése pedig annak volt köszönhető, hogy idén négy kategóriában is jelölték őt: Az év albuma , a Legjobb pop szóló előadás, a Legjobb pop énekes album és a Legjobb R&B előadás kategóriában. Ám hiába a sok jelölés, sajnos egyikben sem sikerült nyernie. Justin Bieber karrierje során összesen 23 Grammy-díj jelölést gyűjtött össze, amikből csak kettőt sikerült díjra váltania.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.