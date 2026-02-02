Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Karolina, Aida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Grammy 2026 botrányos fellépője, a boxeralsós Justin Bieber

Grammy 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 10:41
Grammy-díjHailey BieberGrammyGrammy-díjátadóGrammy-gálatetoválásJustin Bieber
A kanadai énekes boxeralsós fellépése sokkolta a közönséget. A Grammy 2026 legbotrányosabb fellépését Justin Bieber szolgáltatta.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

A Grammy 2026 gála egyik legbizarrabb fellépését egyértelműen Justin Bieber szolgáltatta. A popcsillag nemcsak szokatlan, boxeralsós fellépésével hívta fel magára a figyelmet, hanem egy vadonatúj, feleségének, Hailey Biebernek szentelt hát-tetoválással is.

Grammy 2026 legjobban várt fellépője Justin Bieber volt, aki négy év után tért vissza a Grammy színpadára
Grammy 2026 legjobban várt fellépője Justin Bieber volt, aki négy év után tért vissza a Grammy színpadára
Fotó: Javier Rojas /  Northfoto

Grammy 2026 botrányos fellépője, a boxeralsós Justin Bieber

A kanadai sztár volt az idei Grammy-gála legjobban várt fellépője. Justin Bieber hosszú idő után tért vissza a színpadra, és már az első másodpercekben világossá tette, hogy nem egy hagyományos fellépésre készül. A Yukon című dalát adta elő, ám mindezt egy rendkívül minimalista szettben: boxeralsóban és zokniban, póló és nadrág nélkül. Nem voltak táncosok, látványos fények vagy koreográfia, csak Justin Bieber alsógatyában és zokniban a mikrofonjával és a gitárjával együtt. A produkció közben a nézőtéren természetesen ott ült Hailey Bieber is, aki mosolyogva és büszkén figyelte férjét. 

Justin Bieber tetoválása

De nem a félmeztelenség volt az egyetlen meghökkentő dolog Justin Bieber Grammy fellépésében. A rajongók gyorsan észrevették, hogy a fiatal énekes hátán egy új, hatalmas tetoválás díszeleg, ami úgy tűnik, mintha a feleségét, Hailey Bieber-t ábrázolná. És bár számtalan tetoválás található a sztár testén, ez a mostani igazán különlegesnek számít, ugyanis korábbi nyilatkozatában azt mondta, hogy a hátára majd feltehetőleg a gyermekét fogja varratni:

A hátam még mindig elég szabad. Még nincsenek gyerekeim, ezért arra gondoltam, hogy a hátamra tetováltatom a portréjukat.

Hailey Bieber csodálattal nézte férje, Justin Bieber Grammy-gála produkcióját
Hailey Bieber csodálattal nézte férje, Justin Bieber Grammy-gála produkcióját
Fotó: Javier Rojas /  Northfoto

Justin Bieber visszatérése

A kanadai énekes utoljára 2022-ben vett részt a Grammy-díjátadón. Justin Bieber visszatérése pedig annak volt köszönhető, hogy idén négy kategóriában is jelölték őt: Az év albuma , a Legjobb pop szóló előadás, a Legjobb pop énekes album és a Legjobb R&B előadás kategóriában. Ám hiába a sok jelölés, sajnos egyikben sem sikerült nyernie. Justin Bieber karrierje során összesen 23 Grammy-díj jelölést gyűjtött össze, amikből csak kettőt sikerült díjra váltania.

Durand Bernarr élete első Grammy-díját nyerte el a Grammy 2026 gálán
Olivia Dean nyerte a Legjobb új előadó díjat
Tyla sem távozott üres kézzel, ő nyerte a Grammy 2026 Legjobb afrikai zenei előadása kategória díját
Kehlani 2 Grammy-díjjal távozott az idei gáláról
Yungblud, Ozzy Osbourne egykori legjobb barátja, élete első Grammy-díját nyerte a Grammy 2026 gálán
FKA twigs nyerte a Grammy 2026 Legjobb dance/elektronikus album kategóriát a Eusexua című albumjával
Ludwig Göransson két kategóriában is diadalmaskodott a Ryan Coogler által rendezett Sinners (Bűnösök) című film zenéjéért
Gloria Estefan egy újabb Grammy-díjjal távozott, ezúttal a Legjobb Trópusi Latin Album kategóriában győzedelmeskedett a Raíces című albumával
A Grammy 2026 Év dalszerzője kategória nyertese Amy Allen lett
A legkisebbek sem maradtak ki a sorból, a Grammy 2026 Legjobb gyerekzenei album kategória győztese Fyütch és Aura V Harmony című albuma lett
Galéria: Grammy 2026 nagy pillanatai
1/10
Durand Bernarr élete első Grammy-díját nyerte el a Grammy 2026 gálán

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu