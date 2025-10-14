Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Usher 47 éves lett: Íme öt érdekesség, amit talán te sem tudtál róla! – Galéria

Usher
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 17:10
galériaszületésnap
Ma tölti be 47. életévét a világhírű énekes! A Bors külön galériában idézi fel Usher karrierje és magánélete legfontosabb pillanatait. Ráadásul öt érdekességet is összegyűjtöttünk róla, amiket talán kevesen ismernek.
Nicole
A szerző cikkei

Ma ünnepli 47. születésnapját Usher, az R&B királya, aki több mint három évtizede uralja a zenei világot elképesztő hangjával és energikus színpadi jelenlétével. Karrierje a 90-es évek elején indult, amikor még tiniként csatlakozott a zenei iparhoz, és első albumai már felhívták a figyelmet tehetségére. A 2000-es évek elején robbantott azonban igazán: a Confessions album világszerte eladási rekordokat döntött, dalaival hosszú heteken át vezette a slágerlistákat, és Grammy-díjakkal is jutalmazták munkásságát. Usher nemcsak énekesként, hanem táncosként és szórakoztató művészként is maradandót alkotott, turnéi minden alkalommal telt házzal futottak, koncertjei energikus koreográfiáikkal és lenyűgöző látványvilágukkal emlékezetessé váltak.

Usher Andre Agassi 10th Grand Slam For Children - Show - Las Vegas
Usher már több mint három évtizede van színpadon - Fotó: Lionel Hahn / Northfoto

Tavaly nősült harmadszor, Usher harmadik felesége Jennifer Goicoechea

A karrier sikerei mellett Usher magánélete is gyakran a reflektorfénybe került. Háromszor nősült, gyermekeinek apjaként pedig igyekszik egyensúlyt találni a családi élet és a folyamatosan pörgő karrier között. Az énekes többször is beszélt arról, mennyire fontos számára a család és a gyerekei, miközben a zene iránti szenvedélyét sem hagyta alább. Emellett üzletemberként is aktív: saját kiadója van, és számos projektben vett részt, a jótékonysági munkáit pedig a rajongók és a közösség is nagyra értékeli.

A Bors most galériában mutatja be Usher életének legfontosabb mérföldköveit, és összegyűjtött róla öt érdekességet is, amit talán kevesen tudtak eddig.

Usher: race, reinvention, educating himself
A mai napig töretlen a népszerűsége - Fotó: The London Standard / eyevine / Northfoto

Usher édesapja lelépett

  1. Dallasban született, de Tennesseeben nőtt fel. Édesapja elhagyta a családot, amikor mindössze egyéves volt.
  2. Már fiatalon, kilencéves korában énekelni kezdett a helyi templomi kórusban, itt fedezték fel énekesi tehetségét.
  3. Szenvedélyes játékos, különösen a videojátékok terén. Szabadidejében gyakran játszik, és szereti megosztani élményeit a közösségi médiában.
  4. Rendszeresen sportol, különösen a kosárlabda és a futás iránt érdeklődik. Edzésprogramjait gyakran osztja meg rajongóival.
  5. Nemcsak zenész, hanem színész is! Szerepelt több filmben és televíziós sorozatban, például a "The Faculty" című filmben és a "Moesha" sorozatban.
Usher
Usher
Usher
Usher
Usher
Usher
Usher
Usher
Usher
Usher
Galéria: 47 éves lett Usher!
1/10
Usher tizenévesen tört be a zeneiparba

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu