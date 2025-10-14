Usher 47 éves lett: Íme öt érdekesség, amit talán te sem tudtál róla! – Galéria

Ma ünnepli 47. születésnapját Usher, az R&B királya, aki több mint három évtizede uralja a zenei világot elképesztő hangjával és energikus színpadi jelenlétével. Karrierje a 90-es évek elején indult, amikor még tiniként csatlakozott a zenei iparhoz, és első albumai már felhívták a figyelmet tehetségére. A 2000-es évek elején robbantott azonban igazán: a Confessions album világszerte eladási rekordokat döntött, dalaival hosszú heteken át vezette a slágerlistákat, és Grammy-díjakkal is jutalmazták munkásságát. Usher nemcsak énekesként, hanem táncosként és szórakoztató művészként is maradandót alkotott, turnéi minden alkalommal telt házzal futottak, koncertjei energikus koreográfiáikkal és lenyűgöző látványvilágukkal emlékezetessé váltak.

Usher már több mint három évtizede van színpadon - Fotó: Lionel Hahn / Northfoto

Tavaly nősült harmadszor, Usher harmadik felesége Jennifer Goicoechea

A karrier sikerei mellett Usher magánélete is gyakran a reflektorfénybe került. Háromszor nősült, gyermekeinek apjaként pedig igyekszik egyensúlyt találni a családi élet és a folyamatosan pörgő karrier között. Az énekes többször is beszélt arról, mennyire fontos számára a család és a gyerekei, miközben a zene iránti szenvedélyét sem hagyta alább. Emellett üzletemberként is aktív: saját kiadója van, és számos projektben vett részt, a jótékonysági munkáit pedig a rajongók és a közösség is nagyra értékeli.

A Bors most galériában mutatja be Usher életének legfontosabb mérföldköveit, és összegyűjtött róla öt érdekességet is, amit talán kevesen tudtak eddig.

A mai napig töretlen a népszerűsége - Fotó: The London Standard / eyevine / Northfoto

Usher édesapja lelépett