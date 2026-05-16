Varázsoljuk újjá a régi fürdőkádat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 13:15
Egy megkopott, foltos vagy karcos kád nemcsak esztétikailag zavaró, de higiéniai szempontból sem szerencsés. Jó hír viszont, hogy nem kell azonnal cserében gondolkodni, hiszen néhány okos trükkel látványos eredményt érhetünk el. Így varázsolhatod újjá régi fürdőkádadat!

Mielőtt bármilyen felújításba kezdenénk, a kád felületét teljesen tisztává kell tenni. A lerakódott szappanmaradványok, testápolók és olajok vékony réteget képeznek, ami megakadályozza, hogy a tisztítószerek vagy felújító bevonatok megtapadjanak rajta. Használjunk erős, de nem túl agresszív zsíroldót, majd bő vízzel öblítsük le, és hagyjuk teljesen megszáradni.

Harcoljunk a rozsda ellen

A sárgás vagy szürkés foltok legtöbbször vízkőtől vagy rozsdától származnak. Ezeket ecetes vagy citromsavas oldattal hatékonyan fellazíthatjuk. Ha makacsabb a probléma, speciális tisztítószer is szóba jöhet, de mindig figyeljünk arra, hogy ne károsítsa a zománcot vagy az akril felületet.

Készen áll a csiszolásra?

A kisebb karcokat és matt foltokat finom szemcséjű csiszolópapírral vagy polírozó szivaccsal kezelhetjük. Ez nemcsak kisimítja a felületet, hanem elő is készíti azt a további kezelésekhez. Fontos, hogy óvatosan dolgozzunk, és ne vigyük túlzásba, mert a túl erős dörzsölés többet árt, mint használ.

Fújjunk rá egy réteggel

Ha a kád már nagyon megviselt, érdemes speciális felújító festéket alkalmazni. Ezek a bevonatok új, fényes réteget képeznek, amely szinte gyári hatást keltenek. A siker kulcsa a precíz előkészítés és a türelem: több vékony rétegben dolgozzunk, és hagyjunk elegendő száradási időt.

Cseréljük ki a szilikont

Az elszíneződött vagy penészes szilikon nemcsak csúnya, de egészségtelen is. Egy friss tömítés azonnal rendezettebbé teszi az összképet. A régit teljesen távolítsuk el, tisztítsuk meg a felületet, majd vigyünk fel új, penészálló változatot.

Ez legyen az utolsó simítás

A felújítás végén érdemes speciális ápolószerrel áttörölni a felületet, amely védi a külsőt és visszaadja a csillogást. Ez a lépés nemcsak esztétikai szempontból fontos, hanem meghosszabbítja a felújítás eredményének élettartamát is.

Szabaduljunk meg a vízkőtől!

A zuhanyzás vagy fürdés után a víz ásványi anyagokat hagy maga után, amelyek megszáradva vízkövet képeznek. Ha minden használat után átöblítjük a kádat, akkor a lerakódások nagy részét még azelőtt eltávolítjuk, hogy rászáradnának a felületre.

Ismerkedjünk az ellenséggel

A kialakulásának kulcsa a párolgás: amikor a víz elpárolog, az ásványi anyagok ott maradnak. Ha egy puha mikroszálas törlőkendővel minden fürdés után áttöröljük a kádat, gyakorlatilag megszüntetjük ezt a folyamatot, ráadásul ezzel a fényét is megőrizhetjük.

A lényeg a rendszeresség

Nem szükséges minden nap nagytakarítást végezni, viszont heti egy alaposabb tisztítás sokat számít. Erre enyhe tisztítószer vagy akár egy kevés mosogatószer is elegendő lehet. Ha nem hagyjuk felhalmozódni a rétegeket, a vízkő nem tud makacsul rákövesedni a felületre.

A természetes savak előnye

Az ecetes vagy citromsavas oldatok kíméletesen oldják a vízkövet anélkül, hogy károsítanák a felületet. Hetente egyszer érdemes áttörölni velük a kritikus részeket, például a lefolyó környékét. Fontos, hogy mindig alapos öblítés kövesse, hogy ne maradjon savas rész a felületen.

Előzzük meg a sérülést

A vízkő sokkal könnyebben megtapad a sérült, karcos felületeken. Ezért fontos, hogy ne használjunk durva dörzsiszivacsot vagy súrolószert takarításkor.Ha már vannak apró karcok, érdemes időnként finoman polírozni őket.

Lágyítani kell a keménységet

Kemény víz esetén hosszú távon a legjobb megoldás egy lágyító rendszer, amely csökkenti az ebben található ásványi anyagok mennyiségét. Ez a csaptelepeket, zuhanyfejet és a háztartási gépeket is védi.

Láthatatlan védőréteg

Léteznek olyan speciális bevonatok, amik megóvják a kád felületét anélkül, hogy ezt észrevennénk. Ezek miatt a víz nem tapad meg, hanem könnyen lepereg. Érdemes időnként újra alkalmazni, mivel hatékony kiegészítő védelmet nyújtanak.

A rejtett rétegek ellen

Hiába a napi odafigyelés, havonta egyszer érdemes alaposan „átvizsgálni” a felületét. Ilyenkor egy erősebb speciális tisztítószerrel kezeljük a kritikus részeket, például a sarokpontokat és a lefolyó környékét. Ez segít eltávolítani azokat a mikrorétegeket, amelyek szabad szemmel még nem feltűnőek - írja a Fanny magazin.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
