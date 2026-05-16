Varázsoljuk újjá a régi fürdőkádat

Mielőtt bármilyen felújításba kezdenénk, a kád felületét teljesen tisztává kell tenni. A lerakódott szappanmaradványok, testápolók és olajok vékony réteget képeznek, ami megakadályozza, hogy a tisztítószerek vagy felújító bevonatok megtapadjanak rajta. Használjunk erős, de nem túl agresszív zsíroldót, majd bő vízzel öblítsük le, és hagyjuk teljesen megszáradni.

Így varázsolhatod újjá régi fürdőkádadat

Harcoljunk a rozsda ellen

A sárgás vagy szürkés foltok legtöbbször vízkőtől vagy rozsdától származnak. Ezeket ecetes vagy citromsavas oldattal hatékonyan fellazíthatjuk. Ha makacsabb a probléma, speciális tisztítószer is szóba jöhet, de mindig figyeljünk arra, hogy ne károsítsa a zománcot vagy az akril felületet.

Készen áll a csiszolásra?

A kisebb karcokat és matt foltokat finom szemcséjű csiszolópapírral vagy polírozó szivaccsal kezelhetjük. Ez nemcsak kisimítja a felületet, hanem elő is készíti azt a további kezelésekhez. Fontos, hogy óvatosan dolgozzunk, és ne vigyük túlzásba, mert a túl erős dörzsölés többet árt, mint használ.

Fújjunk rá egy réteggel

Ha a kád már nagyon megviselt, érdemes speciális felújító festéket alkalmazni. Ezek a bevonatok új, fényes réteget képeznek, amely szinte gyári hatást keltenek. A siker kulcsa a precíz előkészítés és a türelem: több vékony rétegben dolgozzunk, és hagyjunk elegendő száradási időt.

Cseréljük ki a szilikont

Az elszíneződött vagy penészes szilikon nemcsak csúnya, de egészségtelen is. Egy friss tömítés azonnal rendezettebbé teszi az összképet. A régit teljesen távolítsuk el, tisztítsuk meg a felületet, majd vigyünk fel új, penészálló változatot.

Ez legyen az utolsó simítás

A felújítás végén érdemes speciális ápolószerrel áttörölni a felületet, amely védi a külsőt és visszaadja a csillogást. Ez a lépés nemcsak esztétikai szempontból fontos, hanem meghosszabbítja a felújítás eredményének élettartamát is.

Szabaduljunk meg a vízkőtől!

A zuhanyzás vagy fürdés után a víz ásványi anyagokat hagy maga után, amelyek megszáradva vízkövet képeznek. Ha minden használat után átöblítjük a kádat, akkor a lerakódások nagy részét még azelőtt eltávolítjuk, hogy rászáradnának a felületre.