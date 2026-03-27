Nagy Adri megszólalt a szörnyű veszteség után – Jöhet az újabb baba?

Nagy Adri énekesnő élete új szakaszba lépett, hiszen kisfia már iskolás lett, ami sok mindent átír a mindennapokban. Az énekesnő azonban nemcsak a jelenre koncentrál, hanem a jövőre is, ugyanis egyre erősebben foglalkoztatja a gondolat, hogy újra bővüljön a család. Korábban komoly nehézségeken ment keresztül, de úgy érzi, nem adja fel.

Nagy Adri kisfia már iskolás

Nagy Adri gyermeke, Beni már iskolába jár, és korábban elárulta az énekesnő, hogy számára fontos volt, hogy a kisfia utolsó szabad nyara igazán különleges legyen, mielőtt elkezdődnek az iskolás évek. Igyekezett minden kívánságát teljesíteni, és minél több közös élményt gyűjteni vele.

„Szeretném feldobni az utolsó szabad nyarát. Szerettem volna, hogy kicsit szabadabb legyen számára, ezért minden a kívánsága szerint alakul. Sokszor igyekeztem vele strandra menni, akár kettesben napközben, amikor nem volt annyi munkám” – mesélte korábban lapunknak.

Bár a fiú már iskolás korú, és nem született testvére, erről a tervről nem mondott le az énekesnő.

Jöhet az újabb baba?

Nagy Adrienn az idei Glamour-gálán is megjelent, ahol tündöklő szépségével azonnal elvarázsolt mindenkit, aki csak találkozott vele. A sugárzó anyuka lapunk kérdésére elárulta, hogy bizony a családbővítés gondolata már megszületett benne, ezzel az érzéssel pedig nincs egyedül.

Nagyon szeretnék még egy babát. Alapvetően a kisfiam is nagyon szeretné, és ő is folyamatosan mondja nekem, hogy örülne egy tesónak. Nem mintha kellett volna győzködni, mert nekem a nővéremmel olyan erős és szoros a kapcsolatom, ami igazán megismételhetetlen, és ez is motivál arra, hogy szeretnék még egy gyermeket

– mondta.

Az énekesnő korábban már megosztotta, hogy nem volt zökkenőmentes az út, és egy fájdalmas veszteséget is át kellett élnie, ami sok nő életében meghatározó törés lehet.

„2024-ben volt egy olyan videóm, amit megosztottam a közösségi médiában, amiben elmondtam, hogy volt egy olyan várandósságom, ami sajnos rosszul végződött. De abszolút próbálkozunk és szeretnék még babát” – tette hozzá.