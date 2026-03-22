Szellemet látott a népszerű színész: „Amit 6 éves koromban láttam, újra megjelent”

Dermesztő élményt osztott meg a nyilvánossággal Yoon Jong-hoon, aki azt állítja: fiatal korában valóban találkozott egy szellemmel.

Szellemet látott a népszerű színész

Yoon Jong-hoon egy népszerű dél-koreai színész, aki leginkább a televíziós sorozatokban (K-drámákban) nyújtott sokoldalú alakításairól ismert. A színész a Foodman Heo Young-man's Baekban Travel című műsorban mesélt a hátborzongató esetről, miközben Heo Young-man társaságában egy éttermet látogattak meg Nonsan városában.

Az adás során egy sötét, kivilágítatlan úton haladtak, amikor Heo Young-man megjegyezte:

Ez az a hely, ahol simán felbukkanhat egy szellem.

Ekkor jött a sokkoló vallomás. Yoon Jong-hoon elárulta:

Én tényleg láttam már szellemet.

A színész szerint az eset akkor történt, amikor körülbelül 20 éves volt. Egy éjszaka felébredt, és döbbenten látta, hogy egy idős nő áll előtte.

Meg akart ölelni. Mondtam neki, hogy ne tegye, mire azt válaszolta: Maradj nyugton, te kölyök

– idézte fel a bizarr jelenetet.

A történet azonban itt válik igazán hátborzongatóvá. Yoon szerint, amikor jobban belegondolt, rájött: az idős asszony nem volt ismeretlen számára. Már hatéves korában is látta őt egyszer – majd 14 évvel később újra megjelent előtte.

A StarNews szerint a stúdióban mindenki megdöbbent a történeten, amely azóta is kérdéseket vet fel. Valódi paranormális élmény volt, vagy csak egy különös emlék játéka lehetett a jelenség?