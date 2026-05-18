KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Alexandra, Erik névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elhunyt az 1956-os forradalom "piros kabátos lánya", Koszmovszky Edina

elhunyt
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 17:38
forradalom1956-os forradalom1956
Elhunyt Koszmovszky Edina. Az 1956-os forradalom legendás, "piros kabátos lányaként" ismertté vált bátor tanúját és résztvevőjét május 12-én, 87 éves korában érte a halál - tájékoztatta a Nemzeti Örökség Intézete és a család közös közleményben hétfőn az MTI-t.

Azt írták, hogy Koszmovszky Edina 1938. augusztus 23-án született Budapesten egy, a kommunista diktatúra által üldözött nemesi családban. Származása miatt nem tanulhatott tovább felsőfokon, ezért fiatalon munkába állt: dolgozott a Mirelit-gyárban, majd műszaki rajzolóként a Widenta-gyárban és a Kőbányai Porcelángyárban.

Fotó: HírTV

Ő volt, aki 1956. október 23-án a Magyar Rádió épületénél összegyűlt tömeg előtt elsőként olvasta fel nyilvánosan a diákság 14 pontját, a tízfős küldöttség egyetlen női tagjaként személyesen vett részt a rádió vezetőségével folytatott tárgyalásokon is - tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra, hogy Koszmovszky Edina a forradalom napjaiban önkéntesként segítette a sebesülteket a Villányi úti kórházban, vért adott és ápolta a harcok sérültjeit.

Az ÁVH üldözése elől családja segítségével Franciaországba emigrált, ahol új életet kezdett: 1959-ben kötött házasságot, négy gyermek édesanyja lett, a franciaországi magyar közösség és az egyházi élet aktív tagjaként évtizedeken át végzett közösségi és lelkipásztori szolgálatot - jelezték.

Hozzáfűzték, Koszmovszky Edina kétszer találkozott II. János Pál pápával, 1992 és 2000 között lelkipásztorként dolgozott a nizzai pszichiátriai kórházban. A 2000-es évektől rendszeresen visszatért Magyarországra, hogy középiskolákban és egyetemeken beszéljen a fiataloknak az 1956-os forradalomról, személyes emlékein keresztül átadva a szabadság és a nemzeti összetartozás üzenetét.

Koszmovszky Edina 2024-ben végleg hazaköltözött Magyarországra, utolsó éveit Sződligeten töltötte

- idézték fel.

Hangsúlyozták, életútja nemcsak a XX. századi magyar történelem tragikus fordulatait, hanem a személyes helytállás és a hazaszeretet erejét is példázza, kiemelkedő helytállásáért és közéleti tevékenységéért 2022-ben Magyar Érdemrend kitüntetésben részesült.

Koszmovszky Edina temetése 2026. június 3-án, 11 órakor lesz a Rákoskeresztúri Új köztemető 300-as parcellájában, előtte 9 órától gyászmisét tartanak érte a kőbányai Nagy László templomban - olvasható a közleményben.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu