Elhunyt az 1956-os forradalom "piros kabátos lánya", Koszmovszky Edina

Azt írták, hogy Koszmovszky Edina 1938. augusztus 23-án született Budapesten egy, a kommunista diktatúra által üldözött nemesi családban. Származása miatt nem tanulhatott tovább felsőfokon, ezért fiatalon munkába állt: dolgozott a Mirelit-gyárban, majd műszaki rajzolóként a Widenta-gyárban és a Kőbányai Porcelángyárban.

Ő volt, aki 1956. október 23-án a Magyar Rádió épületénél összegyűlt tömeg előtt elsőként olvasta fel nyilvánosan a diákság 14 pontját, a tízfős küldöttség egyetlen női tagjaként személyesen vett részt a rádió vezetőségével folytatott tárgyalásokon is - tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra, hogy Koszmovszky Edina a forradalom napjaiban önkéntesként segítette a sebesülteket a Villányi úti kórházban, vért adott és ápolta a harcok sérültjeit.

Az ÁVH üldözése elől családja segítségével Franciaországba emigrált, ahol új életet kezdett: 1959-ben kötött házasságot, négy gyermek édesanyja lett, a franciaországi magyar közösség és az egyházi élet aktív tagjaként évtizedeken át végzett közösségi és lelkipásztori szolgálatot - jelezték.

Hozzáfűzték, Koszmovszky Edina kétszer találkozott II. János Pál pápával, 1992 és 2000 között lelkipásztorként dolgozott a nizzai pszichiátriai kórházban. A 2000-es évektől rendszeresen visszatért Magyarországra, hogy középiskolákban és egyetemeken beszéljen a fiataloknak az 1956-os forradalomról, személyes emlékein keresztül átadva a szabadság és a nemzeti összetartozás üzenetét.

Koszmovszky Edina 2024-ben végleg hazaköltözött Magyarországra, utolsó éveit Sződligeten töltötte

- idézték fel.

Hangsúlyozták, életútja nemcsak a XX. századi magyar történelem tragikus fordulatait, hanem a személyes helytállás és a hazaszeretet erejét is példázza, kiemelkedő helytállásáért és közéleti tevékenységéért 2022-ben Magyar Érdemrend kitüntetésben részesült.

Koszmovszky Edina temetése 2026. június 3-án, 11 órakor lesz a Rákoskeresztúri Új köztemető 300-as parcellájában, előtte 9 órától gyászmisét tartanak érte a kőbányai Nagy László templomban - olvasható a közleményben.